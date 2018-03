VP-Hoch ad U5: Alles nur ein Wahlkampfschmäh?

Wien (OTS) - "Noch im September hat Vizebürgermeisterin Brauner gegenüber der Zeitung "Heute" verlautbart, dass die Planung einer U5 intensiv diskutiert werde. Heute war Bürgermeister Häupl lediglich ein schnödes "Schauen wir einmal" zu entlocken. Es drängt sich in diesem Zusammenhang das Gerücht auf, dass es sich bei dieser Ankündigung im September lediglich um einen plumpen Wahlkampfschmäh gehandelt hat und jetzt seitens des Bürgermeisters versucht wird das Thema auf die lange Bank zu schieben. Dieses Projekt ist zu wertvoll um es taktischen Spielereien zum Opfer fallen zu lassen. Im Sinne der Bürgerinnen und Bürger ist dieses Vorhaben rasch anzugehen", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in einer ersten Reaktion zu den Äußerungen von Bürgermeister Häupl.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Wien - Pressestelle

Tel.: (01) 515 43 - 940, Fax:(01) 515 43 - 929

presse @ oevp-wien.at

http://www.oevp-wien.at