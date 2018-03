VP-Leeb ad Wien Museum: Und ewig grüßt das Murmeltier

Wien (OTS) - "Der Neubau des Wien Museums verkommt zur traurigen Posse. Gott sei Dank hat Bürgermeister Häupl heute nicht dazu gesagt bis zu welchem Jahreswechsel eine Entscheidung über das Wien Museum neu, alt oder wie auch immer fallen wird", so ÖVP Wien Kultursprecherin Gemeinderätin Isabella Leeb zu den heutigen Aussagen von Bürgermeister Häupl.

"Jedenfalls "ehebaldigst" und das kann nach Wiener Verhältnissen und wie wir aus der jahrelang andauernden Posse wissen, dauern. Mittlerweile ist es ja fast schon zu einer Tradition geworden in halbjährlichen Ankündigungen die Entscheidungen vor sich her zu schieben. Das eine Mal äußert sich der Bürgermeister, das andere Mal der Kulturstadtrat", so Leeb weiter.

"Nach vier Jahren Standortsuche für das neue Wien Museum, die uns quer durch Wien geführt hat, ist die heutige Aussage von Häupl nun die nächste Ankündigung. Man gewinnt die Erkenntnis, dass man seitens der Wiener Stadtregierung scheinbar weder willens noch fähig ist in der Kulturpolitik Maßstäbe zu setzen", so Leeb abschließend.

