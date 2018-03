"Am Punkt" mit Sylvia Saringer - Thema: Arm trotz Arbeit - was läuft falsch in ÖsterREICH?

Mittwoch, 16. Oktober 2013, 22.55 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Diese Woche Donnerstag ist der Internationale Tag für die Beseitigung der Armut. Passend dazu gibt es neue, alarmierende Zahlen: 120 Millionen Europäer sind armutsgefährdet, 43 Millionen haben nicht genug zu essen. Auch Österreich bleibt von Armut nicht verschont. Anlass für "Am Punkt", über dieses Problem zu diskutieren.

Zweitreichstes Land der EU. Niedrigste Arbeitslosigkeit der EU. Umverteilungsweltmeister. Aber wem nützt das? Rund eine Million Österreicher können sich Essen, Wohnen und Kleidung nicht mehr leisten - selbst wenn sie hart arbeiten. Tendenz steigend - Hoffnung sinkend. Wie kommen wir aus der Armutsfalle: Mehr Wirtschaft oder mehr Zuschüsse vom Staat. Arm trotz Arbeit - was läuft falsch in ÖsterREICH?

Darüber diskutiert Sylvia Saringer live im Studio mit Clemens Wallner (wirtschaftspolitischer Koordinator der Industriellenvereinigung), mit Franz Schellhorn (Leiter der Denkfabrik "Agenda Austria) sowie mit Maria Stern, einer allein erziehenden Mutter dreier Kinder und für rund zwei Jahre in manifester Armut lebend. Als Analysegast ist Christoph Bacher vom Magazin "News" zu Gast.

Bei "Am Punkt" wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Meinungsforschungs-Tool kommt wöchentlich bei der Live-Diskussion zum Einsatz. Diese Woche ist -unter anderen - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Es gibt ja immer wieder den Vorschlag, ein bedingungsloses Grundeinkommen in Österreich einzuführen. Sind Sie ganz grundsätzlich für oder gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, egal wie hoch dieses wäre?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

