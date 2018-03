Enterprise Rent-A-Car setzt internationales Wachstum mit neuem Franchise-Partner in Israel fort

London (ots) - Der Mietwagenanbieter Enterprise Rent-A-Car hat sein internationales Netzwerk erweitert. Mit der Ernennung des neuen Franchise-Partners Eldan Transportation Ltd. wird der weltweit führende Autovermieter auch in Israel vertreten sein.

Diese Partnerschaft ist ein weiterer Bestandteil der internationalen Expansionsstrategie, mit der Enterprise Rent-A-Car seine Präsenz in den wichtigen Handels- und Tourismus-Märkten Europas, Asiens und des Nahen Ostens verstärkt. Ziel ist es, das Angebot für Geschäfts- und Privatreisende zu erweitern und ihnen hervorragenden Service zu bieten. Im Zuge des Wachstumskurses konnte das Unternehmen die Präsenz der Marke Enterprise bereits in Europa durch Franchise-Partnerschaften mit führenden lokalen Unternehmen sowie durch Übernahmen deutlich ausbauen.

Der neue Franchise-Partner Eldan Transportation Ltd. ist ein familiengeführtes israelisches Unternehmen, dessen Erfolg vor allem auf seinen guten Kundenservice zurückzuführen ist. Seit seiner Gründung 1967 hat sich Eldan Transportation Ltd. zum führenden Mietwagen- und Leasinganbieter Israels mit einer Flotte von insgesamt 30.000 Fahrzeugen und 25 Mietwagenfilialen entwickelt. Das Unternehmen ist an den wichtigsten Reise-Drehkreuzen des Landes vertreten. Außerdem teilt der Autovermieter Enterprise Rent-A-Cars Credo des verantwortungsbewussten und nachhaltigen Wachstums. Die Mietwagenservices werden sowohl von einheimischen Geschäfts- und Privatreisenden als auch von Touristen in Anspruch genommen.

Israel ist aufgrund seiner vielen zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Stätten ein beliebtes Tourismusziel. Darüber hinaus ist Israel ein bedeutender Technologiestandort und beherbergt die größte Anzahl an im NASDAQ gelisteten Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten.

Peter A. Smith, Vice President Global Franchising bei Enterprise, erläutert: "Die Franchise-Vereinbarung mit Eldan Transportation Ltd. läutet unsere Markenexpansion in strategisch wichtige Geschäftsreise-und Tourismusmärkte im Nahen Osten ein. Eldans Familienwerte und die Selbstverpflichtung zu höchster Servicequalität gewährleisten, dass unsere Kunden das Maß an Kundenbetreuung erhalten, welches in den Vereinigten Staaten und Europa bereits zu Enterprise Rent-A-Cars Markenzeichen geworden ist." Er fügt hinzu: "Diese Partnerschaft eröffnet unseren Kunden, Angestellten und unseren neuen Franchise-Partnern großartige Möglichkeiten in einem international bedeutenden Markt."

Shay Dahan, CEO von Eldan Transportation Ltd., sagt: "Die Partnerschaft mit Enterprise Rent-A-Car ermöglicht uns, Teil eines erfolgreichen, global operierenden Netzwerks zu werden. Durch außergewöhnlichen Service, dem Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden und einem internationalen Betätigungsumfeld für unsere engagierten Mitarbeiter möchten wir unser Wachstum vorantreiben und so einen Beitrag zum weltweiten Erfolg von Enterprise Rent-A-Car leisten. Als einer der geschichtsträchtigsten Orte der Welt übt Israel eine starke Faszination auf viele Reisende aus. Dazu kommen das schnelle wirtschaftliche Wachstum in den vergangenen Jahrzehnten und die vielen Start-Ups im High-Tech-Bereich, die die Zahl der Geschäftsreisenden nach und aus Israel signifikant haben wachsen lassen. Das Geschäft in unserer Branche wächst stark und wir freuen uns sehr darüber, dass auch die vielen Franchise-Partner innerhalb des Enterprise-Netzwerks zukünftig davon profitieren können."

Über Enterprise Rent-A-Car:

1957 gegründet, gehört Enterprise Rent-A-Car heute als Marke des weltweit größten Autovermieters Enterprise Holdings (St.Louis, USA) mit mehr als 7.000 Standorten und 75.000 Mitarbeitern in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich und Spanien zu den internationalen Marktführern der Branche.

Neben den eigenen Standorten erweitert Enterprise seine weltweite Präsenz an Flughäfen und in wichtigen Ballungszentren kontinuierlich durch Franchise-Vereinbarungen und Partnerschaften mit unabhängigen lokalen Anbietern, wie z.B. in Portugal, Italien, den Niederlanden, Griechenland, der Türkei, Israel, Österreich, Ungarn, der Slowakei, Brasilien und China.

In Deutschland hat sich Enterprise Rent-A-Car auf das Firmenkunden-und Ersatzwagengeschäft spezialisiert, bietet aber auch für private Anmietungen attraktive Tages- und Wochenendangebote. Seit dem Markteintritt 1997 in Deutschland ist Enterprise Rent-A-Car stark gewachsen und betreibt heute bundesweit über 200 Standorte mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. Weitere Informationen zu Enterprise Rent-A-Car gibt es unter www.enterprise.de.

