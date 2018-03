Rekord bei Baby- und Kinderbekleidungs-Sammelaktion der Kinderfreunde & der Volkshilfe

Gemeinsame Aktion zum internationalen Armutstag am 17.10. als konkreter Schritt gegen Kinderarmut in Wien

Wien (OTS) - Aus Anlass des internationalen Tages für die Beseitigung der Armut am 17. Oktober sammelten die Wiener Kinderfreunde in ihren Kindergärten Baby- und Kinderbekleidung. Dabei kam die Rekordzahl von rund 250 Säcken mit Kindersachen zusammen, die ab Ende Oktober 2013 im Kleiderlager der Volkshilfe Wien an bedürftige Familien abgegeben werden. Heuer beteiligten sich die Roten Falken an der Aktion gegen Kinderarmut: Sie sammelten Lebensmittel, die über die Bezirksorganisationen und die Sozialberatung der Volkshilfe Wien ausgegeben werden.

"Für Familien, die in Armut leben und es sich nicht leisten können, für ihre Kinder regelmäßig neue Kleidung zu kaufen, bedeuten die vielen gespendeten Kindersachen eine große Hilfe", erklärt der Geschäftsführer der Volkshilfe Wien, DSA Walter Kiss. Die Volkshilfe Wien bietet vielfältige Unterstützungsleistungen für Menschen, die armutsgefährdet sind, in Armut leben oder trotz Arbeit zu wenig Einkommen haben, um ihre Lebenshaltungskosten abdecken zu können. Christian Morawek, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde, verwies auf die Bedeutung der Bildungsförderung in den Kindergärten: "Bildung ist der wichtigste Faktor, um aus der Armutsspirale herauszukommen, die aus armen Kindern arme Erwachsene macht. Im Kindergarten wird die Basis für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn gesetzt. Die beitragsfreien Kindergärten in Wien ermöglichen zudem Eltern, ganztägig berufstätig zu sein."

