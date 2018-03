20 Millionen Kinder lebensbedrohlich mangelernährt

UNICEF zum Welternährungstag am 16.10.2013:

Wien (OTS) - Zum Welternährungstag ruft UNICEF zu verstärktem Einsatz gegen Mangelernährung bei Kindern auf. UNICEF schätzt, dass rund 20 Millionen Babys und Kleinkinder in akuter Lebensgefahr sind, weil ihr Körper nicht genügend Nährstoffe erhält oder sie aufgrund von Krankheiten nicht richtig aufnehmen kann. Insgesamt leidet weltweit jedes vierte Kind unter fünf Jahren (162 Millionen) an chronischer Mangelernährung. Sie sind akut bedroht und in ihrer gesamten körperlichen und geistigen Entwicklung gefährdet.

UNICEF setzt weltweit lebensrettende therapeutische Nahrung ein, darunter eine angereicherte Erdnusspaste, die die Behandlung von schwer akut mangelernährten Kindern revolutioniert hat. Die Erdnusspaste rettet Kinderleben und wird inzwischen in 61 Ländern eingesetzt. Bei richtiger Anwendung haben die Kinder sehr gute Chancen, wieder zu Kräften zu kommen. UNICEF ist weltweit der Hauptlieferant der hoch wirksamen Zusatznahrung: Allein in diesem Jahr setzt UNICEF weltweit rund 32.000 Tonnen Erdnusspaste für Kinder in Krisengebieten ein.

Die Paste besteht aus Erdnüssen, Öl, Zucker, Milchpulver, Vitaminen und Mineralstoffen - für die Kinder zentral wichtige Nährstoffe. Sie ist haltbar und verdirbt auch bei hohen Temperaturen nicht. Man benötigt kein Wasser zur Zubereitung, ein großer Vorteil unter unhygienischen Bedingungen in Krisengebieten. Auch Gesundheitshelfer oder die Mütter selbst können die Paste einsetzen. So müssen die Kinder nicht unbedingt in ein Krankenhaus.

Im SHOP FOR LIFE von UNICEF Österreich kann man konkret um Euro 17,70 gleich 50 Packungen Erdnusspaste spenden, die UNICEF versendet und für jene Kinder einsetzt, die sie dringend benötigen:

www.unicef.at/shopforlife

Rückfragen & Kontakt:

UNICEF Österreich, Mag. Sylvia Trsek,

T 01/ /879 21 91-40, E trsek @ unicef.at