Schwarze Sulm: Grüne erfreut - Berlakovich bringt endlich Amtsbeschwerde ein!

Erklärungsbedarf für Landeshauptmann Voves und steirische Beamtenschaft.

Wien (OTS) - Naturgemäß erfreut reagieren die Grünen darauf, dass Umweltminister Berlakovich nun die (aufgrund der zahlreichen Gespräche, die auch die Grünen mit dem Minister und dem Ministerium über die einzuschlagende Vorgangsweise geführt hatten) erwartete Amtsbeschwerde gegen den Bescheid der steirischen Landesregierung zum Bau des umstrittenen Kraftwerks im Natura 2000-Gebiet an der Schwarzen Sulm einbringt: "Auch wenn es lange gedauert hat - ich stehe nicht an Minister Berlakovich Anerkennung für seinen Schritt zu zollen", reagiert der Grüne Vizeklubobmann und Landessprecher der steirischen Grünen, NAbg. Werner Kogler: "Dies offenkundig, weil mächtige Lobbys im Hintergrund werkten, die auf Naturschutz und Europarecht pfeifen." "Diese Entscheidung des Ministers ist ein wichtiger Schritt für die Rettung dieses Naturjuwels!" lobt auch die Grüne Umweltsprecherin im Parlament, NAbg. Christiane Brunner, für die "dieser Schritt logisch und unausweichlich" war. Diese Entscheidung sei wichtig für viele weitere schützenswerte Wasserläufe in Österreich, so Brunner.

Die Grüne Landtagsklubobfrau in der Steiermark, Sabine Jungwirth, hofft nun "auf eine möglichst rasche Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes, damit endlich eindeutige Verhältnisse im Sinne des Naturschutzes, des Rechtsschutzes und des SteuerzahlerInnenschutzes hergestellt werden!" Landeshauptmann Voves und seine Beamtenschaft haben jetzt in jedem Fall Erklärungsbedarf, so die Grünen.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Bernd Pekari, Tel.: +43-67686665930

mailto: presse @ gruene.at