Bundesländer müssen Verantwortung übernehmen

Strolz: "Derzeitiges System nicht Fisch, nicht Fleisch"

Wien (OTS) - NEOS wehrt sich gegen die Behauptungen der Vorarlberger Landtagspräsidentin Gabriele Nußbaumer, NEOS wolle "fahrlässig" Landtage abschaffen.

NEOS Vorsitzender Matthias Strolz ist sehr verwundert über die Aussagen von Nußbaumer: "Ich lade Frau Nußbaumer gerne ein, unser Programm im Detail zu lesen."

NEOS wolle die Effizienz des Föderalismus steigern, indem die Gesetzgebung, die Finanzierung (Steuerhoheit) und die Letztverantwortung für die Verwaltung auf der jeweils selben Ebene angesiedelt wird. So ergeben sich zwei Möglichkeiten: Entweder wird für die Länder eine Steuerhoheit eingeführt oder die Landesgesetzgebung wird abgeschafft und die Länder agieren nach dem Vorbild der Schweiz als Einheiten der Bundesverwaltung.

"Ich kann verstehen, dass Frau Nußbaumer die Möglichkeiten zur Gestaltung nicht aus ihrer Hand geben will, aber ich kann nicht verstehen, warum sie sich dagegen wehrt, auch das Geld, das für diese Gestaltungen notwendig ist, selbst einzuheben. Beim Finanzausgleich werden dann der Republik wieder die Hosen ausgezogen. Und fremdes Geld lässt sich leichter ausgeben, als selbst verdientes. Vorarlberg habe hier bisher einen guten Job gemacht. Aber man müsse aus den Finanzskandalen in Salzburg und Kärnten lernen, die den Steuerzahler Milliarden gekostet haben", so Strolz.

