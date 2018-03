Karlheinz Töchterle: Neu gestalteter Sub auspiciis Ehrenring verbindet Exzellenz und Eleganz

Entwurf der Industrial Design Studentin Julia Obermüller von Juweliere A.E. Köchert umgesetzt

Wien (OTS) - 60 Jahre Sub auspiciis - das runde Jubiläum der Promotion unter den Auspizien des Bundespräsidenten wurde zum Anlass genommen, den Ehrenring neu zu gestalten. Zahlreiche Studierende haben sich an der Initiative des Wissenschafts- und Forschungsministeriums beteiligt und Entwürfe eingereicht, die Jury entschied sich für jenen der Industrial Design Studentin Julia Obermüller von der Universität für angewandte Kunst Wien. "Der neu gestaltete Ehrenring ist eine stimmige Verbindung von Exzellenz und Eleganz", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle bei der gemeinsamen Präsentation mit Julia Obermüller, Wolfgang Köchert und Christoph Köchert. Die traditionsreichen Juweliere A.E. Köchert hatten den Entwurf, der auf einer Abwandlung des Möbiusbandes beruht, in den vergangenen Wochen umgesetzt.

"In Österreich haben Bildung, Wissenschaft und Forschung oft nicht den Stellenwert in der Gesellschaft, wie ich es mir wünschen würde. Ich freue mich daher besonders, mit dem sub auspiciis Praesidentis Ehrenring eine der wichtigsten Auszeichnungen in diesen Bereichen neu gestaltet zu haben. Der Ring ist ein Symbol für die Bedeutung aller Bildungsstufen - vom Kindergarten bis zur Universität", so Julia Obermüller. "Die fünf Seiten des Ringes laufen ineinander über und sind untrennbar miteinander verbunden. Dadurch spiegeln sie die Kriterien zur Erlangung dieser Ehrung wider und stellen eine Verbindung zwischen meinem Design und der Auszeichnung her." Das Spruchband und der Bundesadler werden durch Vertiefungen im Ring gebildet, das Bindenschild bildet eine emaillierte Goldplatte. Die Jury hob die schlichte Eleganz des Entwurfes hervor, welche in der Tradition der bisherigen Ehrenringe steht, diese aber in einer zeitlos modernen Form weiter entwickelt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir als Juweliere unser Fachwissen in die Entwicklung des neuen Sub auspiciis Ringes mit einbringen durften. Nachdem wir ja nicht nur das letzte Modell vor mehrerer Dekaden entwickelt haben, sondern auch schon in der Monarchie den Sub auspiciis imeratoris anfertigten, war es uns sehr wichtig, ein zeitgemäßes Ringmodell, das sowohl von Damen als auch von Herren bei jeder Gelegenheit getragen werden kann, mit zu entwickeln. Frau Obermüllers Entwurf ist elegant, zeitgemäß und sehr gut tragbar -sozusagen richtungsweisend für die nächsten Dekaden", so Wolfgang Köchert.

Anlässlich des sechzigjährigen Bestehens der Promotion unter den Auspizien des Bundespräsidenten wurde im vergangenen Jahr seitens des Wissenschafts- und Forschungsministeriums die Initiative zur Neugestaltung des Ehrenringes initiiert. Neben dem Ring, der mit kommendem Jahr verliehen wird, erhalten die ausgezeichneten Personen ein Exzellenzstipendium in der Höhe von 9.000 Euro. Diese Mittel können für eine Laufzeit von zwei Jahren unter anderem für wissenschaftliche Vorträge und Kongresse verwendet werden.

Am 5. März 1952 wurde das Bundesgesetz über die Verleihung des Doktorats unter den Auspizien des Bundespräsidenten geschaffen. Die erste Verleihung fand an der Universität Innsbruck unter den Auspizien von Theodor Körner Ende 1952 statt. Voraussetzungen für die Promotion sub auspiciis Praesidentis rei publicae sind ein sehr guter Erfolg der oberen Klassen einer "mittleren Lehranstalt", eine mit Auszeichnung an einer "mittleren Lehranstalt" abgelegte Reifeprüfung, beste Prüfungsergebnisse in allen Gegenständen, im Universitätsstudium das Absolvieren aller "strengen Prüfungen (Rigorosen)" zur Erwerbung des Doktorgrades, die Bewertung der einschlägigen Dissertation jeweils mit Auszeichnung und keine Überschreitung einer durchschnittlich normalen Studiendauer sowie die Vorgabe, "sich durch sein Verhalten sowohl an der Hochschule als auch außerhalb derselben als auszeichnungswürdig erwiesen" zu haben. Diese Voraussetzungen haben seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes mehr als 1.000 Absolventinnen und Absolventen erfüllt. Darunter beispielsweise der Rektor der Universität Wien Dr. Heinz Engl, der ehemalige Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Dr. Helmut Denk, der Mathematiker Dr. Rudolf Taschner, die Friedensforscherin Dr. Hildegard Goss-Mayr und der Rektor der Fachhochschule Campus Wien Artur Mettinger.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressesprecherin: Mag. Elisabeth Grabenweger

Tel.: +43 1 531 20-9014

mailto: elisabeth.grabenweger @ bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at