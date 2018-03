SCR gewinnt Dairy Herd Management Innovation Award auf der World Dairy Expo

Netanja, Israel (ots/PRNewswire) - SCR fühlt sich geehrt, auf der World Dairy Expo in Madison im US-Bundesstaat Wisconsin mit einem prestigeträchtigen Dairy Herd Management Innovation Award ausgezeichnet worden zu sein. Der Preis wurde SCR am 1. Oktober für die jüngste Innovation des Unternehmens überreicht - das SCR-Heatime-HR-LD-System.

Die siegreichen Produkte wurden von einer Jury ausgewählt, die aus Vertretern der Agrarindustrie, Milchbauern und Universitätsexperten bestand. Entscheidungsgrundlage bildeten die Originalität und Zweckmässigkeit der Produkte sowie ihr Gesamtnutzen für Milchbauern.

Das im Zuge der World Dairy Expo offiziell eingeführte SCR-Heatime-HR-LD-System ist das fortschrittlichste System zur Beobachtung von Kühen, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Es vereint SCRs einzigartige Kombination aus Ruminations- und Aktivitätsbeobachtung mit Fernkommunikationsfunktionen auf Basis von Funkfrequenzen (RF). Das System liefert massgebliche Informationen in Echtzeit, indem es mehrmals pro Stunde Ruminations- und Aktivitätsdaten zu jeder einzelnen Kuh überträgt - unabhängig des jeweiligen Aufenthaltsorts im Betrieb. Hierdurch wird die Bewirtschaftung von Milchbetrieben von Grund auf revolutioniert und eine auf Echtzeitdaten beruhende Entscheidungsfindung ermöglicht, was in einer deutlichen Verbesserung der Fortpflanzungsfähigkeit und des Gesundheitsmanagements von Kühen resultiert.

SCR hat auf der World Dairy Expo auch den brandneuen Look der unternehmenseigenen Marke vorgestellt. Zudem fand eine Presseveranstaltung für bedeutende US-amerikanische Publikationen statt, bei der das neue System im Zuge der Besichtigung von Landwirtschaftsbetrieben vorgeführt wurde. Tausende Menschen statteten dem SCR-Stand in der Haupthalle der Messe einen Besuch ab.

"Die Entwicklung von Hilfsmitteln, die Landwirten eine effizientere Arbeitsweise ermöglichen, ist der Eckpfeiler unserer Geschäftstätigkeit bei SCR", so Yariv Avisar, der CEO von SCR. "Die Tatsache, dass unsere neueste Lösung - das SCR-Heatime-HR-LD-System -bei ein und derselben Veranstaltung offiziell eingeführt und für ihren einzigartigen Nutzen ausgezeichnet wurde, sehen wir als grosse Ehre und Inspiration zugleich. Wir sind uns sicher, dass Landwirte und ihre Kühe von den verschiedenen Möglichkeiten, die das neue System zur Gesundheitsüberwachung und Brunsterkennung in Echtzeit bietet, umfassend profitieren werden."

