Spindelegger: Zusammen mit SPÖ auf Gemeinsamkeiten aufbauen

Erste Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ am Nachmittag - Budget 2014 Thema - Österreichische Chemiewaffenexperten sollen in Syrien helfen

Wien, 15. Oktober 2013 (ÖVP-PD) "Am Nachmittag werden wir zum ersten Mal zusammensitzen, um darüber zu sprechen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Klar ist: Ich will zusammen mit der SPÖ nicht auf Konfrontation und Abgrenzung, sondern auf Gemeinsamkeiten aufbauen", hält ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger nach dem heutigen Ministerrat zu den startenden Koalitionsverhandlungen von ÖVP und SPÖ fest. Ein wichtiges Thema bei den Verhandlungen wird das Budget 2014 sein, das bislang noch nicht beschlossen

wurde, so Michael Spindelegger. Über das Budget soll möglichst rasch Einvernehmen hergestellt werden, wie Spindelegger betont. "Nachdem wir kein Budget für 2014 auf dem Tisch haben, müssen wir der Europäischen Kommission nun mitteilen, wie wir dieses gestalten werden. Das Budget wird ein klares Bekenntnis zu Konsolidierung unseres Staatshaushaltes sein. Notwendig dabei ist, dass man den budgetären Rahmen einhält, den wir gemeinsam für viele Jahre im Voraus beschlossen haben", unterstreicht der ÖVP-Obmann. Auch die im Stabilitätspakt mit Ländern und Gemeinden beschlossenen Punkte sollen enthalten sein: "Wichtig ist, dass der beschlossene Rahmen

in dem was wir nach Brüssel schicken auch abgebildet ist", sagt Michael Spindelegger. ****

Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger ging zudem auf die Situation in Syrien, die Entsorgung der dort zu zerstörenden Chemiewaffen und die Verantwortung Österreichs innerhalb der internationalen Gemeinschaft ein: "Österreich wird sich mit seinen Experten an der Chemiewaffenentsorgung in Syrien beteiligen." Außenministerium und Verteidigungsministerium arbeiten derzeit gemeinsam daran, den Österreichischen Beitrag zu definieren, so Spindelegger. "Es ist unsere Aufgabe, Gefahren abzuwenden, in dem man Chemiewaffen zerstört. Und dazu wollen wir einen aktiven Beitrag leisten", so Spindelegger abschließend.

