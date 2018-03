FPÖ-Neubauer: Südtiroler Volkspartei steuert im Wahlkampf Richtung Rom

Was dürfen sich die Südtiroler von der Südtiroler Volkspartei künftig erwarten?

Wien (OTS) - "Einst gegründet, um die Interessen der deutschen und ladinischen Bevölkerung in Südtirol und gegen den Zentralstaat Italien politische zu vertreten und als Ziel die Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes zu erreichen, zeigt sich im aktuellen Wahlkampf, dass die Südtiroler Volkspartei heute genau in die entgegengesetzte Richtung steuert. Im Kampf gegen den drohenden Verlust der absoluten Mehrheit hat sie wohl ihre ursprünglichen Ziele vergessen und scheinen alle Mittel recht, nur um den Machterhalt der Partei zu sichern", so der freiheitliche Südtirol-Sprecher NAbg. Werner Neubauer in einer heutigen Stellungnahme .

So lässt sich wohl auch die Anbiederung von Landesrat und stellvertretendem Obmann Thomas Widmann an Rom verstehen, indem er mittels italienischsprachiger Flyer um die Stimmen der Italiener in Südtirol wirbt. Dass er mit dem Slogan " Forte per l'Alto Adige (Stark für Südtirol)" wirbt, kommt einer Demütigung für die deutsche und ladinische Volksgruppe gleich, die er eigentlich vertreten sollte. "Dass der von Napoleon erfundene und von Tolomei übernommene und damit faschistisch schwer belastete Name "Alto Adige" in den Sprachgebrauch der SVP Einzug gefunden hat, lässt einen schwerwiegenden Gesinnungswandel innerhalb der SVP vermuten", so Neubauer.

SVP-Spitzenkandidat Arno Kompatscher spricht es sogar ganz offen aus und erteilt den Wünschen der Opposition nach Selbstbestimmung eine klare Absage und wirft dieser vor, "unrealistische Träume" zu verkaufen, die nicht umsetzbar seien. Dabei hat Herr Kompatscher aber wohl zwei Dinge vergessen: nämlich, dass das Selbstbestimmungsrecht ein menschen- und völkerrechtlich begründetes Grundrecht darstellt, dessen Unverzichtbarkeit zweitens im Grundsatzprogramm der SVP festgehalten ist. Aber es scheint, als würde dies in der Südtiroler Volkspartei selbst niemanden mehr interessieren, geht es doch um den Fortbestand der schwer ins Trudeln gekommenen Partei.

Und als wären dies nicht schon genügend Beweise für die Entwicklung der SVP in die falsche Richtung, hat kürzlich noch der Bozener Vizebürgermeister Klaus Ladinser den Südtiroler Freiheitskampf als "beschämend" und als "Attentate" bezeichnet und in Bezug auf die Feuernacht gemeint, dass der "Zweck nicht die Mittel heilige". "Das tut er sehr wohl, denn wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht und die Bevölkerungsstatistik hat bewiesen, dass der Freiheitskampf die Existenz der deutschen und ladinischen Bevölkerung in Südtirol gesichert und der gewaltsamen Unterwanderung des Landes Einhalt geboten wurde", sagte Neubauer.

Die Südtiroler Volkspartei von heute ist eine Partei der Beliebigkeit, der Freunderlwirtschaft und der Skandale. Sie steht für Alles und Nichts gleichermaßen. Durnwalder stand für die Entfernung der faschistischen Denkmäler, verhinderte deren Entfernung und feierte mit den Alpini in Bozen. Durnwalder legte sich auf die Ablehnung der Selbstbestimmung fest, relativierte diese Position und relativierte die Relativierung. Durnwalder bekannte sich zur doppelten Staatsbürgerschaft, Kompatscher meint, diese sei nicht machbar oder nur bei Änderung der österreichischen Verfassung. Auch das ein typisches "Doppel-Pass" Spiel der SVP, auch das eine Unwahrheit, denn die Staatsbürgerschaft für Südtiroler ist mit einfacher Stimmenmehrheit unter Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes möglich.

Weiteres Beispiel gefällig?

Noch im Jahre 2009 setzten der SVP-Landesparteiobmann Theiner und Landesrat Widmann auf die "nationale" "Selbstbestimmungs-Karte", um so vergraulte Wähler zur SVP zurück zu bringen. Widmann forderte damals sogar ein "Freistaat-Modell" a la Bayern, Luxemburg oder Liechtenstein".

Heute lässt ihnen der SVP-Spitzenkandidat Arno Kompatscher via Tiroler Tageszeitung folgendes ausrichten: " Wer derzeit für den Freistaat Südtirol werbe, lüge den Menschen vor allem ökonomisch etwas vor." "Es ist zu hoffen, dass die SVP für ihren Marsch in Richtung Rom und für ihre unredlichen, zwiespältigen Positionen, am 27. Oktober 2013 vom Wähler gehörig abgestraft wird.

Gewinner werden an diesem Tag wohl jene sein, die die Interessen der Menschen im Land vertreten und die verstanden haben, dass die Zukunft Südtirols nicht in Italien liegt", so Neubauer abschließend.

