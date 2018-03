Reger Austausch am GS1, EDITEL, ECR

Tag der offenen Tür

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Dreieinhalb Jahrzehnte gelebte Supply Chain Partnerschaft" folgten vergangenen Donnerstag rund 100 Gäste aus Handel und Industrie sowie zahlreiche Solution Provider der Einladung zum Tag der offenen Tür von GS1, EDITEL und ECR. In den neuen Büroräumlichkeiten am Brahmsplatz 3 auf der Wieden wurde die Gelegenheit zum Netzwerken und regen Austausch von Branchenneuigkeiten, Projekten und Entwicklungen in der Supply Chain genutzt.

Begleitet wurde das Event von den brasilianischen Gitarrenklängen Angelo da Silvas sowie kulinarischen Köstlichkeiten aus Österreich und den EDITEL Partnerländern Tschechien, Slowakei, Ungarn und der Türkei. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch erstmals das neue gemeinsame Corporate Video von GS1, EDITEL und ECR vorgestellt, in dem die verschiedenen Geschäftsbereiche und Supply Chain Kompetenzen der Gruppe vorgestellt werden.

Über EDITEL Austria

EDITEL Austria ist ein führender Dienstleister im Bereich des Elektronischen Geschäftsdatenaustausches (EDI) in Zentral und Osteuropa. Das Unter-nehmen mit Firmensitz in Wien und eigenen Niederlassungen in der Tschechischen Republik, Slowakei, Ungarn und der Türkei ist spezialisiert auf die Optimierung und Automatisierung von B2B Geschäftsprozessen nationaler und internationaler Unternehmen.

Für seine Kunden bietet EDITEL Austria dazu ein umfassendes Produkt-, Beratungs- und Dienstleistungsportfolio. Kern der Dienstleistungen ist das hochverfügbare eXite(R) Business Integration Network über das jährlich mehr als 250 Millionen Transaktionen abgewickelt werden. Die EDITEL Gruppe ist mit seinen Dienstleistungen über ein flächendeckendes Netz von Franchise-Partnern in mehr als 20 Ländern der CEE Region vertreten.

www.editel.at / www.editel.eu

