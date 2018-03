FP-Irschik: Einbruchsserie im Floridsdorfer Bezirksmuseum

Exekutive braucht endlich mehr Personal

Wien (OTS/fpd) - Von der rot-grünen Stadtregierung hören wir immer wieder, dass Wien zu den sichersten Städten der Welt gehört. Die Realität sieht jeder von uns täglich. So wurde innerhalb eines Monats dreimal(!) ins Floridsdorfer Bezirksmuseum eingebrochen. Zuletzt in der Nacht von 13. auf 14.10. Leider von der Stadt Wien mit viel zu geringen finanziellen Mitteln dotiert, kommt zum materiellen Schaden auch noch der ideelle. Das Bezirksmuseum bleibt vorübergehend geschlossen. "Das haben sich die ehrenamtlich tätigen, ausgezeichneten Mitarbeiter wahrlich nicht verdient", so heute der Floridsdorfer FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg. Wolfgang Irschik.

Anstatt eine Mindestanzahl an Verkehrsanzeigen einzufordern, Überstunden einzusparen und im Hauptdienst Überwachungen in anderen Bezirken zu veranlassen, sind Innenministerium und die rot-grüne-Stadtregierung sowie die Führungskräfte der Wiener Polizei dringend angehalten, endlich für die zusätzlichen 1500 Polizeibeamten sowie die Einführung einer 5000 Personen starken Sicherheitswacht in Wien zu sorgen, wie seit vielen Jahren von der FPÖ gefordert. Dadurch wäre die vielzitierte Prävention gewährleistet, um auch Einbruchsserien zu unterbinden, zeigt sich Irschik abschließend überzeugt. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794