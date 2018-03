"John Varvatos: Rock in Fashion": Reich illustriertes Hardcover-Buch eröffnet Stilperspektive einiger der größten Rock-Ikonen

New York (ots/PRNewswire) - Der namhafte Menswear-Designer John Varvatos teilt mit John Varvatos: Rock in Fashion (Harper Design), das heute veröffentlicht wird, sein persönliches, jahrelang gepflegtes Notizbuch und einige der besten Rock & Roll-Fotos aller Zeiten mit der Öffentlichkeit. Das Buch wurde von John Varvatos in Zusammenarbeit mit Holly George-Warren verfasst und untersucht, wie sich die ständig weiterentwickelnden Stile des Rock & Roll auf die Mode und Popkultur der letzten fünf Jahrzehnte ausgewirkt haben. Varvatos enthüllt zudem, wie stark sich der Stil und die Fotografie von Rock & Roll auf sein eigenes Feingefühl für Mode und Design auswirkten.

Das reich bebilderte Hardcover in Übergröße umfasst 272 Seiten und ist zu einem Einzelhandelpreis von rund 60 USD in John Varvatos Boutiquen und in Buchhandlungen wie Barnes & Noble sowie online über JohnVarvatos.com und Amazon.com erhältlich.

"Die Musik, die ich in meinen Jugendjahren in den späten 1960ern und 1970ern in Detroit entdeckte, hat meinen Werdegang bedeutend geprägt," meint Varvatos. "Das zeigt sich darin, wie ich mich heute kleide, und auch im Look meiner Herrenmode-Kollektionen der vergangen 25 Jahre. Dieses Buch ist eine Sammlung von Bildmaterial, das für mich eine tiefe Bedeutung hat und einen bleibenden Ausdruck in meiner Arbeit hinterlassen hat."

Das Buch bietet eine persönlich zusammengetragene Sammlung von über 250 Bildern, mit vielen der provokativsten Aufnahmen der berühmtesten Rock-Fotografen von den 1960er Jahren bis heute. Es enthält zudem nie zuvor veröffentlichte Fotos von Jimi Hendrix, Led Zeppelin, den Rolling Stones, Green Day, Jack White, Kings of Leon und anderen, aufgenommen von legendären Fotografen wie Elliott Landy, Bob Gruen, Lynn Goldsmith, Gered Mankowitz, Janette Beckman, Robert Knight, Raeanne Rubenstein, Ken Regan, Neal Preston, Timothy White, Baron Wolman und Robert Matheu. Das Cover bildet Syd Barrett von Pink Floyd ab, festgehalten von Mick Rock im Jahr 1969.

Ebenfalls nennenswert sind die Bilder von Danny Clinch, der über die Jahre hinweg für die saisonalen John Varvatos Markenkampagnen Musiker wie Jimmy Page, Velvet Revolver, Alice Cooper, Joe Perry, ZZ Top, Cheap Trick, Perry Farrell, Dave Matthews und Chris Cornell ablichtete.

Varvatos liefert für jedes Foto die dahinter stehende Geschichte und einen Kommentar sowie Einblicke in den Modestil der einzelnen Künstler. Ebenfalls im Buch zu finden sind Zitate von Musikern wie David Bowie, Robert Plant, Iggy Pop, Keith Richards, Slash, Steven Tyler und Patti Smith.

Zur Vorstellung und Feier seines Buchs hält Varvatos im Oktober und November regionale Veranstaltung in größeren Städten in den USA ab, unter anderem in New York, Los Angeles, San Francisco und Chicago.

