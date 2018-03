"UXCamp Vienna 2013" am 9. November 2013 an der FH Technikum Wien

User Experience-Experten diskutieren im Rahmen eines Barcamps über benutzerfreundliche Produkte und Dienstleistungen, der Eintritt ist kostenlos

Wien (OTS) - Am 9. November ist "World Usability Day". Für den "Interaction Design-Stammtisch Wien" der perfekte Anlass, um zum "UXCamp Vienna 2013" einzuladen. Einen Tag stehen benutzerfreundliche Produkte, Dienstleistungen und Services im Fokus. Aber nicht in Form von Vorträgen und Seminaren, sondern in Form eines Barcamps. Gastgeber ist die LLL Academy Technikum Wien, die Teilnahme ist kostenlos.

Barcamp: Jeder ist Teilnehmer, niemand nur Zuhörer

"Ein Barcamp ist ein netzwerkintensiver Event, wo sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen, um in sogenannten Sessions über bestimmte Themen zu diskutieren. Es gibt kein im Vorhinein fixiertes Programm, keine klassischen Vortragenden und Zuhörer, sondern jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin ist eingeladen seinen bzw. ihren Beitrag zu leisten", erklärt Sandra Murth, Mit-Organisatorin des Interaction Design-Stammtisch Wien, die Spielregeln eines Barcamps.

Das Programm des Tages wird nach dem Frühstück gemeinsam festgelegt, um 9:30 Uhr geht es los. "Eingeladen sind alle, die sich mit dem Nutzer-Erlebnis beschäftigen. Expertinnen und Experten aus den Bereichen User Experience, Usability, Interaction Design, Software-Entwicklung, aber auch Marketing, Produktentwicklung und Grafik", so Sandra Murth.

"An der FH Technikum Wien ist Benutzerfreundlichkeit ein wichtiges Thema und wird von unseren Lehrenden im Kompetenzzentrum Usability betreut. Daher freuen wir uns sehr, dass wir am 9. November User Experience-Expertinnen und -Experten bei uns begrüßen und Gastgeber des UXCamps sein dürfen", betont Gabriele Költringer, Geschäftsführerin der LLL Academy Technikum Wien.

Details zum UXCamp Vienna 2013

Ort: FH Technikum Wien, Höchstädtplatz 5, 1200 Wien

Start: 9 Uhr, Ende ca. 18 Uhr

Organisatoren-Team: Angela Fürstberger, Sandra Murth, Sarah Pötzelsberger, Michael Tesar

Anmeldung unter: www.uxcamp.at

Über den Interaction Design-Stammtisch

Beim Interaction Design-Stammtisch treffen sich einmal im Monat Usability- und Interaction-Designer in Wien. Treffpunkt ist jeden 2. Dienstag im Monat im Metalab Wien, die Plattform ist für jeden Interessierten offen. http://www.interactiondesign.at/

Über die LLL Academy

Die Life Long Learning Academy Technikum Wien ist seit 2005 der Anbieter, wenn es ums lebenslange Lernen und um berufsorientierte Aus- und Weiterbildung in der Technik geht. Auch wenn der Fokus auf der Technik liegt, so runden Persönlichkeits- und Managementseminare das Angebot ab. Die LLL Academy bietet auch Inhouse-Seminare für Industrie und KMU, die auf die Bedürfnisse der Kunden maßgeschneidert werden. In den letzten Jahren hat sich die LLL Academy als Spezialistin für E-Health und IKT etabliert. Die Life Long Learning Academy ist eine 100%-Tochter der Fachhochschule Technikum Wien. www.lllacademy.at

