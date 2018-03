FP-Dobrilovic: Radikaler Islamismus ist eine Gefahr für ganz Europa!

Reiche Erdöl-Staaten im Nahen Osten finanzieren gezielt religiöse Fanatiker

Wien (OTS/fpd) - "Es ist zweifellos eine falsch verstandene Toleranz, wenn wir tatenlos dabei zusehen, wie unser christliches Abendland von extremistischen Muslimen unterwandert und zunehmend auch bestimmt wird", erklärt Konstantin Dobrilovic, Präsident der Christlich Freiheitlichen Plattform. Diese beginne beim Abnehmen von Kreuzen in den Klassenzimmern, gehe über die Entschuldigung von Kindesmissbrauch und häuslicher Gewalt als "kulturelle Eigenart" durch die Gerichte und ende bei der Narrenfreiheit für salafistische Hassprediger und Terror-Paten.

Dobrilovic: "Der Massen-Import von Muslimen spült natürlich laufend weitere radikale Islamisten nach Europa. Hier angekommen werden genau diese von reichen Erdöl-Staaten aus dem Nahen Osten gezielt gefördert und können leider durch ihre umfangreichen finanziellen Möglichkeiten immer mehr junge Moslems in ihren Bann ziehen und radikalisieren."

Ein besonders abschreckendes Beispiel für die ausländische Einflussnahme wäre die südserbische Provinz Kosovo und Metochien. Saudi-Arabien würde die dortigen Salafisten großzügig unterstützen und damit zur zunehmenden Radikalisierung beitragen. Mittlerweile würden Christen systematisch verfolgt, ihre Kulturgüter zerstört. "Mehr als 150 Kirchen und Klöster, die über UNESCO-Welterbestatus verfügen, wurden dort bereits geplündert und in Brand gesetzt", weiß Dobrilovic.

Der CFP-Präsident appelliert an die europäischen Politiker, aber auch an die christlichen Kirchen und die liberalen Muslime, klar gegen imperialistische, islamistische Tendenzen in Europa Stellung zu beziehen: "Respekt vor einer Religion und Unterordnung sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Alle Muslime in Europa haben sich, wie wir auch, an die Gesetze zu halten und andere gesellschaftliche, politische und religiöse Einstellungen zu akzeptieren. Wer das nicht kann, ist herzlich eingeladen, in sein Heimatland zurückzukehren." (Schluss)

