FPÖ-Schratter: Nischelwitzer fordert SPÖ-Lohn und lässt Maske fallen

Welche Blüten wird dieser Machtkampf noch treiben?

Klagenfurt (OTS) - Die Masken fallen. SPÖ-Mann Gernot Nischelwitzer hat in aller Öffentlichkeit einbekannt, worum es ihm geht. Weniger um die Mitarbeiter in der Landesregierung zu vertreten, sondern vor allem darum, in den Bundesrat zu gelangen. Doch die SPÖ braucht die Hilfsdienste solcher Egozentriker und Vordränger zum Futtertrog nur im Wahlkampf, aber jetzt nicht mehr", so kommentiert die Landesparteisekretärin der FPÖ Kärnten, Mag. Nina Schratter die gescheiterten Karrierewünsche von Nischelwitzer.

Demokratiepolitisch bedauerlich sei nur, dass viele Landesbediensteten einen Betriebsrat wählen wollten und stattdessen eine jetzt gescheitere parteipolitische Ich-AG bekommen haben. "Vor der Wahl setzte sich Nischelwitzer mit nahezu täglichen Brief an alle Mitarbeiter in Szene. Jetzt, wo seine Genossen an der Macht sind, schweigt er", so Schratter.

Abzuwarten bleibe, welche Blüten dieses SP-interne Machtspiel noch treiben werde. Ein Nischelwitzer werde sich nicht damit abfinden, wenn ihm LH Peter Kaiser den ihm vermeintlich zustehenden parteipolitischen Lohn für seine SPÖ-Agitation vorenthält, meinte Schratter abschließend.

