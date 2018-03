Gottfried Helnwein Retrospektive in der Albertina zog 250.000 BesucherInnen an

Wien (OTS) - Die bis vergangenen Sonntag in der Albertina gezeigte Gottfried Helnwein Ausstellung lockte insgesamt 250.000 BesucherInnen an. Die Schau war damit eine der bestbesuchten Ausstellungen eines lebenden Künstlers in der Albertina.

Anlässlich seines 65. Geburtstags hatte das Museum dem international renommierten Österreicher Helnwein seine erste große Retrospektive innerhalb Europas gewidmet. Über 150 Arbeiten aus allen Werkphasen gaben Einblick in sein Schaffen, das von der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, deren Reiz- und Tabuthemen geprägt ist.

Die hyperrealistischen, beunruhigenden und aufwühlenden Arbeiten Helnweins sorgten für einen Besucheransturm, der sich über die gesamte Ausstellungsdauer hielt. Fast 5000 Ausstellungskataloge wurden verkauft. Die zu der umfassenden Schau erschienene Publikation war mit Ende der Ausstellung ausverkauft.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Verena Dahlitz

Presse Albertina

v.dahlitz @ albertina.at

Tel.: 0043-1-53483510