Karina Sarkissova und Ernst Hausleitner machen am 16. Oktober "Die härtesten Jobs Österreichs"

Eine Primaballerina am Gerüst und Mister Formel 1 im Einsatz für die WEGA - um 21.05 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Österreichs Prominente kommen erneut ins Schwitzen und diesmal nicht ohne Folgen: Für die jüngste Ausgabe von "Die härtesten Jobs Österreichs" - am Mittwoch, dem 16. Oktober 2013, um 21.05 Uhr in ORF eins zu sehen - tauschen diesmal "Die große Chance"-Jurorin Karina Sarkissova und Sportmoderator Ernst Hausleitner drei Tage lang ihren VIP-Status gegen knallharten Arbeitsalltag.

Karina Sarkissova kämpft in "Die härtesten Jobs Österreichs" gegen ihre Höhenangst und lässt für drei Tage die Ballettstange los, um sich im Gerüstbau in luftiger Höhe an die Gerüststange zu klammern. Hat sie doch anfangs lediglich große Angst um ihre Fingernägel, wird es in 40 Meter Höhe ernst. Die Balletttänzerin zittert am ganzen Körper: "Hier ist meine Grenze, mehr schaffe ich einfach nicht und ich bewundere diesen Beruf." Stellt sich nur die Frage, wie Karina wieder vom Gerüst runterkommt!

"Mister Formel 1" Ernst Hausleitner kämpft sich drei Tage lang bei den "Härtesten Jobs Österreichs" durch die Ausbildung der WEGA, der Spezialeinheit der Wiener Polizei, und lernt klettern, schießen und kämpfen. Schon beim ersten Schießtraining zeigt er seine sensible Seite: "Das erste Mal mit einer Schusswaffe zu hantieren nimmt mich ein Stück weit mit." Doch es kommt noch schlimmer: Bei einer Probeübung "erschießt" Ernst Hausleitner einen Unbeteiligten. Danach geht es weiter mit Zirkel- und Kampfsportübungen - bei denen sich der Sportmoderator folgenschwer das Knie verletzt!

"Die härtesten Jobs Österreichs" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at