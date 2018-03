"Die große Chance": 20 Acts in den Live-Shows

Singen, kraxeln, tanzen - live ab 18. Oktober in ORF eins

Wien (OTS) - Sänger von Pop und Rock bis Volksmusik, Kletterkünstler, Musiker, Tänzer und ein "Food-Artist"- ab kommendem Freitag gehört live ab 20.15 Uhr in ORF eins die Bühne den 20 besten Talenten der dritten "Die große Chance"-Staffel. In den ersten beiden Live-Shows geben am 18. und am 25. Oktober 2013 jeweils zehn von ihnen ihr Bestes, um den Sprung ins Halbfinale zu schaffen und dem Gewinn von 100.000 Euro einen entscheidenden Schritt näherzukommen. Denn nur die besten fünf Acts jeder Live-Show steigen in die nächste Runde auf. Ihren Favoriten unter den zehn Talenten wählen die Fernsehzuschauer mit der Telefonnummer 09010 5909 und angehängter Kandidatennummer von 01 bis 10. Es ist ebenfalls möglich, an dieselbe Nummer mit angehängter Kandidatennummer eine SMS zu schicken (50 Cent pro Anruf oder SMS). Die vier Erstplatzierten des Televotings, also die Talente, die die meisten Stimmen vom Publikum erhalten, sind sofort weiter. Der fünfte Platz wird per "Speed-Voting" ermittelt. Jeder der Juroren wählt aus den verbliebenen Acts einen Favoriten. Für diese vier Teilnehmer können die Zuschauer/innen noch einmal stimmen. Der Kandidat mit den meisten Stimmen schafft es ebenfalls ins Semifinale.

Semifinale am 2. und Finale am 8. November in ORF eins

Im Semifinale kämpfen die besten zehn Acts um den Einzug ins Finale am 8. November, in dem unter den letzten fünf der Sieger und damit der Gewinner von 100.000 Euro gekürt wird. Die Ermittlung der fünf Finalplätze erfolgt auf die gleiche Weise wie in den beiden Recall-Shows. Im Finale wird die Jury jeden Auftritt kommentieren, in die Entscheidung aber nicht mehr aktiv eingreifen, diese trifft einzig und allein das Publikum mittels Televoting.

Die zehn Talente der ersten Live-Show: 18. Oktober, 20.15 Uhr, ORF eins

3-Bergkraxler: fünfköpfige Maibaumklettergruppe

Philip Berto, 25 Jahre: Sänger aus dem Burgenland

Thomas David, 28 Jahre: Sänger und Musiker aus der Steiermark

Peter Gallaun, 20 Jahre: Sänger aus Wien

Kaiser Franz Josef: Rockband aus Wien in klassischer Dreierbesetzung Klausi Lippitsch, 40 Jahre: Percussion-Künstler aus Kärnten

Trio Piller: drei virtuose Geschwister aus Wien - Sandra 14 (Geige), Darko 18 (Geige) und Danijel 20 (Akkordeon)

Annemarie Putz, neun Jahre: rhythmische Sportgymnastin aus Niederösterreich

Gerald Reinhardt, 17 Jahre: Sänger aus Wien

Sem, 24 Jahre: Sängerin aus Oberösterreich (Pop/Rock mit keltischen Einflüssen)

Die zehn Talente der zweiten Live-Show: 25. Oktober, 20.15 Uhr, ORF eins

Dance Industry: Showtanzgruppe und LED-Künstler aus Kärnten

Sarah Delija, 21 Jahre: Sängerin aus Linz

diese gute: fünfköpfige Rap-Band aus Wien

Christian Durstewitz, 24 Jahre: Sänger aus Deutschland

Philipp Genetti, 21 Jahre: Sänger und Musiker aus Südtirol Christiana Nwosu, 14 Jahre: Sängerin aus der Steiermark

Florian Ragendorfer, 20 Jahre: Sänger aus Niederösterreich Johannes Raupl, 8 Jahre: Harmonika- und Gesangstalent aus Kärnten Charles Raven, 34 Jahre: Sänger aus Wien

Nathan Wyburn, 24 Jahre: Food-Artist aus England

Backstage beim ORF-eins-Event und Tickets für die Live-Shows

Auf Tuchfühlung mit Österreichs Talenten - ab 18. Oktober gehen im ORF-Zentrum die Live-Shows über die Bühne. Begleitend dazu bietet ORF-Backstage - wie auch schon mit großem Erfolg bei den ersten beiden Staffeln - die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der "Großen Chance" zu werfen und die auftretenden Talente bei ihren Proben im größten Fernsehstudio des Landes zu erleben. Alle Infos zu den Spezialführungen und auch zu einem eigenen "Die große Chance"-Kindergeburtstag sind unter backstage.ORF.at abrufbar. Wer bei einer der Live-Sendungen im Studio dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at die Gelegenheit, Tickets für die Live-Shows zu erwerben.

"Die große Chance" online

diegrossechance.ORF.at liefert ein umfangreiches Package zum Geschehen beim großen TV-Herbstevent des ORF. Die kompletten Auftritte aller Kandidatinnen und Kandidaten exklusiv als Video, Slideshows mit den besten Fotos der Shows und aus dem Backstage-Bereich, Votings sowie alle Infos rund um Kandidaten, Moderatoren und Jury stehen online bereit. Die Halbfinalshows und das große Finale werden außerdem mit ausführlichen Probenberichten und zahlreichen Interviews begleitet.

Die ORF-TVthek sorgt dafür, dass Fans bei den TV-Shows auch online und über Smartphone oder Tablet immer dabei sein können: Vom Casting bis zum Finale sind alle Shows auf http://TVthek.ORF.at als Live-Stream und Video-on-Demand verfügbar. Im Themencontainer gibt es zusätzlich Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um "Die große Chance" auf einen Blick. Auch insider.ORF.at liefert den Fans spezielle Services, z. B. werden Tickets für die Sendungen verlost, und ein wöchentlicher Newsletter informiert über alle Facts der Show und der Kandidaten.

