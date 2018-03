Simacek-Geschäftsführer Sterba ist am 16. Oktober der "Undercover Boss"

Zweite Folge des internationalen Erfolgsformats um 20.15 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Kahlgeschoren und in neuer Rocker-Montur, nicht mehr wiederzuerkennen, wird am Mittwoch, dem 16. Oktober 2013, um 20.15 Uhr in ORF eins Christian Sterba, gewerberechtlicher Geschäftsführer von Simacek Wien, zum "Undercover Boss". Als eine von insgesamt sieben Führungskräften taucht er in der zweiten Folge des internationalen Erfolgsformats eine Woche lang undercover in die Welt seiner Mitarbeiter ein und geht auf Rattenjagd, stellt sein Bügeltalent unter Beweis - und erfährt, was ordnungsgemäßes Reinigen tatsächlich bedeutet. "Die härtesten Jobs Österreichs" nehmen im Anschluss um 21.05 Uhr Karina Sarkissova und Ernst Hausleitner in der zweiten Ausgabe des gleichnamigen und erfolgreichen ORF-eins-Real-Life-Dokuformats ins Visier.

Mehr zum Inhalt von Folge zwei: "Undercover Boss - Christian Sterba / Simacek" (Dienstag, 16. Oktober, 20.15 Uhr, ORF eins)

Christian Sterba (50), Geschäftsführer der Firma Simacek mit 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, muss Federn lassen. Kahlgeschoren und in neuer Rocker-Montur schlüpft der Boss in die Rolle des Arbeitslosen Martin Pichler.

Seine erste Aufgabe: Er soll als Schädlingsbekämpfer auf Rattenjagd gehen. Da bleibt es nicht aus, sich in Kellern die Finger schmutzig zu machen. Der Sauberkeitsfanatiker hat damit mehr Probleme, als man es bei dem Chef einer Reinigungsfirma vermuten würde. Dass ordnungsgemäßes Reinigen aber auch gelernt sein will, erfährt der Boss in einer Wiener Privatklinik. Richtig ins Schwitzen kommt der getarnte Boss in einer Großküche in Graz: Die Zeit sitzt dem Küchenneuling arg im Nacken. Sonst achtet er penibel auf Ordnung und Sauberkeit - sonst, in der Küche nicht so. Zu guter Letzt testet Wäscherin Biljana den Boss auf eventuell verborgen gebliebene Wasch-und Bügeltalente. Geduld ist angesagt.

"Undercover Boss" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

