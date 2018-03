Bundeskanzler Faymann: "Kriminalitätsbekämpfung ist eine der vorrangigen Pflichten einer Bundesregierung"

Ministerrat diskutiert aktuellen Sicherheitsbericht und legt Europäischer Kommission einen Bericht über die Haushaltsplanung 2014 vor - Ausblick auf Regierungsverhandlungen

Wien (OTS) - "Der aktuelle Sicherheitsbericht für Österreich zeigt eine im Wesentlichen stabile Situation. Man darf jedoch nicht unterschätzen, dass im Bereich der rechtsextremistischen, fremdenfeindlichen und antisemitischen Tathandlungen ein Anstieg um 8,4 Prozent erfolgt ist. Gleichzeitig konnte aber auch die Aufklärungsquote in diesem Bereich auf 54,1 Prozent gesteigert werden", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Dienstag, beim Pressefoyer nach dem Ministerrat. "Das ist sicherlich ein Thema, das uns auch weiter noch intensiv beschäftigen wird, denn Kriminalitätsbekämpfung ist eine der vorrangigen Pflichten einer Bundesregierung", so Faymann. Weiters wird Österreich einen Bericht über die Haushaltsplanung des kommenden Jahres an die Europäische Kommission übermitteln.

Der Bundeskanzler informierte auch darüber, dass die erste Koordinierungssitzung zur Verhandlung über die Bildung einer neuen Bundesregierung am Nachmittag stattfinden werde. Über die Ergebnisse werde gesondert in einer Pressekonferenz berichtet werden. "Wir wollen die Verhandlungen konstruktiv und mit dem Ziel einer zügigen Regierungsbildung führen", so der Bundeskanzler abschließend.

