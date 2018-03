Lunacek: "Klare Mehrheit gegen Reisezirkus und für Selbstbestimmung beim Arbeitsort des Europaparlaments"

Grüner Bericht fordert Europäischen Konvent zur Änderung der Europäischen Verträge

Wien (OTS) - "Diese Abstimmung im Verfassungsausschuss des Europaparlaments ist ein Durchbruch. Sie bringt endlich Bewegung in eine Situation, die bei den BürgerInnen immer wieder für Unverständnis und Ärger über die EU sorgt. Seit vielen Jahren kritisieren wir, wie sinnlos, umweltschädlich und verschwenderisch das monatliche Hin- und Herreisen sowie der parallele Betrieb zweier voll ausgebauter Parlamentsgebäude in Brüssel und Straßburg sind. Die Räumlichkeiten in Straßburg werden nur an 42 Tagen im Jahr genutzt -stehen also 89 Prozent des Jahres leer. Doch alle Versuche, daran etwas zu ändern, sind bislang immer am französischen Veto gescheitert.

Die Zustimmung zum Bericht meines Grünen Kollegen Gerald Häfner eröffnet jetzt erstmals einen neuen, weit selbstbewussteren und zielführenderen Weg, um diese Blockade zu überwinden. Das Europäische Parlament verlangt damit selbst über seine Organisation, seinen Kalender und seinen Arbeitsort entscheiden zu können. Dazu wollen und müssen wir die europäischen Verträge ändern", erklärt Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament und Europasprecherin der österreichischen Grünen, zur Abstimmung gestern Abend im Verfassungsausschuss des Europaparlaments.

Der Häfner-Bericht wurde dabei mit überwältigender Mehrheit, über Fraktions- und Landesgrenzen hinweg, angenommen. Mit dem Bericht verpflichtet sich das Europaparlament, einen Europäischen Konvent zu fordern, der entsprechende Änderungen der Europäischen Verträge vorschlägt und dem Parlament das Recht einräumt, künftig über alle Fragen seiner Selbstorganisation, seiner Arbeitsweise, seines Sitzes und Arbeitsortes sowie seines Kalenders selbst zu entscheiden.

Lunacek: "Das ist zugleich ein Schritt zu mehr parlamentarischer Normalität und zu mehr Demokratie in Europa. Das Parlament ist die direkte Vertretung von 500 Millionen BürgerInnen und nicht eine den Regierungen untergeordnete Behörde. Es kann dem Vertrauen der BürgerInnen und seinem politischen Gewicht nur gerecht werden, wenn es sich nicht vom Rat an der kurzen Leine führen und gegen seinen Willen zu aufwendigen Reisen zwingen lässt. Ich freue mich sehr, dass der Verfassungsausschuss des Europaparlaments sich mit seinem starken Votum eindeutig diesem Standpunkt angeschlossen hat. Und ich erwarte mir, dass das Plenum im November genauso deutlich das Recht für sich einfordern wird, in dieser Frage selbst entscheiden zu können. Das wäre ein klarer politischer Auftrag, dem sich die Mitgliedstaaten kaum verschließen werden können."

