"Mein London": ORF-Korrespondentin Bettina Prendergast porträtiert "ihre Stadt" am 16. Oktober im "Weltjournal"

Wien (OTS) - Mit "Mein London" steht im ORF-Auslandsmagazin "Weltjournal" - präsentiert von Eugen Freund - am Mittwoch, dem 16. Oktober 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 die zweite Folge der sechsteiligen Reportagereihe auf dem Programm, in der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten ihre Stadt auf etwas andere Art, als man sie aus den Nachrichten kennt, zeigen. Bettina Prendergast beleuchtet in ihrem London-Porträt, wie man in Europas größter Stadt lebt, überlebt und was man dabei erlebt.

Um 23.05 Uhr folgt die "WELTjournal +"-Reportage "Häfenbrüder als Haubenköche" über ein Restaurant der etwas anderen Art in der Grafschaft Surrey südlich von London: Das "Clink" befindet sich im Hochsicherheitsgefängnis "High Down", hier werden Häfenbrüder zu Haubenköchen, Drogendealer zu Oberkellnern.

Bettina Prendergast trifft u. a. junge Leute, die in alten Lagerhäusern wohnen. Sie kämpft sich mit einer Kabarettistin durch den U-Bahn-Dschungel, zeigt einen raren Blick hinter die Kulissen des britischen Parlaments und spricht mit Österreichern, die in London eine neue Heimat gefunden haben. "Mein London" präsentiert die britische Metropole als Summe der sehr persönlichen und über viele Jahre gewachsenen Eindrücke der ORF-Korrespondentin.

Das nächste Städteporträt - "Mein Berlin" mit Peter Fritz - zeigt das "Weltjournal" am 13. November, es folgen "Mein Brüssel" mit Cornelia Primosch, "Mein Istanbul" mit Christian Schüller und "Mein Rom" mit Mathilde Schwabeneder.

Dieses "Weltjournal" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek als Video-on-Demand abrufbar und steht als zeitnahe Servicewiederholung am Donnerstag, dem 17. Oktober, um 22.10 Uhr auf dem Programm von ORF III Kultur und Information.

"The Clink" ist ein besonderes Resozialisierungsprogramm, das vor drei Jahren von Alberto Crisci initiiert wurde. Al Crisci war selbst Küchenchef in der Spitzengastronomie, nun tanzen Dutzende Häftlinge im "Clink" nach seiner Pfeife. Straftäter erhalten bei ihm im "Clink" die Chance, sich in eine neue Zukunft zu kochen. Wenn sie sich disziplinär zusammenreißen, bekommen sie im Restaurant eine professionelle Koch- und Serviceausbildung und wenn sie dann noch dem strengen Anforderungsprofil von Al Crisci entsprechen, empfiehlt er sie nach ihrer Haftstrafe an Restaurants, Pubs oder anderen Gastronomiebetriebe. Ein "WELTjournal +" über ein Projekt, das die hohe Rückfallquote bei Sträflingen stark reduziert hat.

