Androsch: NÖ Landesregierung beschloss NÖ Kinder- und Jugendhilfe Neu

Neue gesetzliche Basis für besseren Schutz und gesunde Entwicklung

St. Pölten, (OTS/SPI) - Einstimmig beschloss heute, Dienstag, die NÖ Landesregierung die Vorlage für das neue NÖ Kinder- und Jugendhilfegesetz. Die geltende Regelung stammt aus dem Jahr 1991 und wurde in der Vergangenheit bloß punktuell angepasst. Viele Bestimmungen waren in der Praxis kaum mehr gesetzeskonform vollziehbar und machten die Gesamtüberarbeitung unumgänglich. "Die gesellschaftlichen Veränderungen, wie etwa die hohe Zahl an Trennungen und Scheidungen, AlleinerzieherInnen oder Patchworkfamilien, die Erwerbsbeteiligung beider Elternteile und auch die zunehmende Zahl an Familien mit Migrationshintergrund stellen die soziale Arbeit mit Familien vor neue Herausforderungen. Um den Schutz und die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auch gewährleisten zu können, müssen diese ihre gesetzliche Berücksichtigung finden", erklärt NÖ Jugendwohlfahrtslandesrat Ing. Maurice Androsch.

Wesentliche Inhalte der neuen Regelungen sind daher die Festlegung von Mindeststandards der Leistungserbringung, die professionelle Überprüfung von Verdachtsfällen der Kindeswohlgefährdung, die fachlich fundierte Auswahl von Hilfen, samt kurz- und mittelfristiger Festlegung der Ziele der gewährten Hilfe und nicht zuletzt die möglichst umfassende Gewährung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen ohne unangemessene Eingriffe in familiäre Beziehungen. Ebenfalls neu sind umfassende Datenschutzbestimmungen und Einsichtsmöglichkeiten des Kinder- und Jugendhilfeträgers in die Strafregisterdatei. "Die Beurteilung einer kritischen Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen wird durch das neue Gesetz auf den höchstmöglichen Standard angehoben. Als nächster Schritt muss nun der Fokus auf den zügigen Ausbau der mobilen Dienste gelegt werden, um eine bestmögliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu erreichen und die stationäre Erziehung als letzte Möglichkeit ins Auge zu fassen", so Androsch.

(Schluss) ha

Rückfragen & Kontakt:

Büro LR Ing. Androsch

Mag. Anton Heinzl

Pressereferent

Tel.: 02742/9005 DW 12576, Mobil: +43 676/4073709

anton.heinzl @ noel.gv.at

www.landtagsklub.noe.spoe.at