ORF III am 16. Oktober: "Treffpunkt Medizin" über das Naturwunder Hühnerei und Hildegard Knef als "Die Sünderin"

Außerdem: zwei "kreuz und quer"-Dokus zum Thema Altern und Demenz

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 16. Oktober 2013, beschäftigt sich "kreuz und quer" im ORF-III-Hauptabend zum Abschluss einer entsprechenden Schwerpunktsetzung mit dem Altern an sich und dem Thema Demenz. Mit "Lebensfroh bis 102" zeigt "kreuz und quer" um 20.15 Uhr eine bewegende Liebeserklärung an das Leben: Fünf Jahre lang hat Martin Buchholz Edith Libbert durch ihren späten Lebensabend begleitet. Um 20.45 Uhr folgt der berührende Dokumentarfilm "Frau Walter Jens" des deutschen Filmemachers Thomas Grimm. Er thematisiert das geistige Verlöschen des großen deutschen Denkers Walter Jens -und wie seine Frau Inge, die Jens jahrzehntelang auch intellektuelle Weggefährtin war, damit zurande kommt. Walter Jens ist am 9. Juni 2013 im Alter von 90 Jahren gestorben.

Um 21.40 Uhr präsentiert die ORF-III-Medizinsendung "Treffpunkt Medizin" ein Special zum Thema "Naturwunder und Powerfood: Fakten zum Ei". Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten sind bereit, für Eier von glücklichen Hühnern mehr zu bezahlen. Schweizer Bio-Eier sind wohl die teuersten auf der Welt, trotzdem werden sie von Jahr zu Jahr besser verkauft. Der einzige Schweizer Bio-Eierhändler hatte eine gute Nase. Eine lange Tradition hat die Produktion von Impfstoff-Viren in Hühnereiern: Innerhalb weniger Stunden können sie sich dort um das 200.000-fache vermehren. Am Roslin Institute in Edinburgh ist es gelungen, transgene Hühner zu züchten, die in ihren Eiern Proteine liefern, die eines Tages gegen Hautkrebs, Tumore und Viren eingesetzt werden könnten.

Im "kult.film" zeigt ORF III um 22.15 Uhr Willi Forsts "Die Sünderin" aus dem Jahr 1950, einen der größten Skandalfilme der Nachkriegszeit. Die Hauptdarstellerin Hildegard Knef wurde durch diesen Film mit einem Schlag weltberühmt, nicht zuletzt aufgrund einer für die damalige Zeit gewagten Nacktszene. Kirche und Politik kritisierten zudem die Themen Inzest, Prostitution, Sterbehilfe und Selbstmord. Hildegard Knef mimt die junge Prostituierte Marina, die aus Liebe zu einem an Gehirntumor erkrankten Mann ihr Leben ändert. Um die lebensrettende Operation finanzieren zu können, kehrt sie zur Prostitution zurück. Doch der Mann an ihrer Seite will die Qualen nicht länger ertragen und bittet Marina um Sterbehilfe.

