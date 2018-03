WKÖ-Schwarzer fordert Standortgarantie für energieintensive Unternehmen

Klima- und Energiepolitik muss mit Wachstum und Beschäftigung unter einen Hut gebracht werden - "mehr EU" zur Sicherung der Energieversorgung unverzichtbar

Wien (OTS/PWK714) - "Solange die Europäische Union einsamer Vorreiter in Punkto Klimaschutz bleibt, brauchen europäische energieintensive Unternehmen einen Schutz vor der CO2-Kostenschieflage", forderte Stephan Schwarzer, Leiter der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz in Brüssel mit DIHK-Experte Hermann Hüwels zum Thema EU-Klima- und Energiepolitik bis 2030. "Nur ein wirtschaftlich starkes Europa ist in der Lage, weiterhin Schrittmacher des globalen Klimaschutzes zu sein. Diese Rolle gefährden wir, wenn wir die energieintensive Industrie in Europa durch hohe Kosten an andere Wirtschaftsräume verlieren", betonte Schwarzer.

Betriebe, die in Europa produzieren, müssen Jahr für Jahr mehr Zertifikate kaufen. Gleichzeitig will die Kommission den Preis der Zertifikate in die Höhe treiben. "Das kann nicht gut gehen - so können wir der besorgniserregende Arbeitslosigkeit, insbesondere bei den Jugendlichen, in Europa nicht Herr werden". Entscheidend ist eine garantierte Zuteilung von 100% Gratiszertifikaten an effizient produzierende energieintensive Betriebe. "Dies muss in Stein gemeißelt werden, denn Investoren gründen darauf ihre Standortentscheidungen. Lineare Abschläge dürfen bei den abwanderungsgefährdeten Betrieben nicht Platz greifen", so Schwarzer.

Die Standortgarantie soll dazu beitragen, dass Europa die Blaupause für ein globalisierungsfähiges, wettbewerbsfähiges, CO2-armes Wirtschaftsmodell liefert. "Wir müssen Wertschöpfungsketten in der EU halten. Wer, wenn nicht Europa, soll die nachhaltigen Produktionstechnologien entwickeln, die wir für einen echten Quantensprung des Klimaschutzes benötigen", gab Schwarzer zu bedenken.

Europas Wachstumsschwäche ist zu einem erheblichen Teil einer Investitionsschwäche geschuldet, daher brauche es mehr Investitionen, um auf den Wachstumskurs zurückzufinden. "Was die USA kann, nämlich eine Reindustrialisierung der Wirtschaft, muss auch Europa zuwege bringen. Tatsächlich sinkt jedoch der Industrieanteil am Bruttoinlandsprodukt. Hier gilt es gegenzusteuern - und dabei muss auch die Klima- und die Energiepolitik ihren Beitrag leisten", forderte Schwarzer. Lange können Industriestandorte in Europa, bei denen die Energiekosten oft 15% der Gesamtkosten ausmachen, das bestehende Preisgefälle zwischen Europa und Amerika nicht aushalten", so Schwarzer mit Verweis darauf, dass Erdgas in Europa vier Mal so teuer wie in den USA ist. "Um diese Herausforderungen zu meistern, brauchen wir mehr Harmonisierung, verstärkte Koordination und Bündelung von Investitionen der einzelnen Mitgliedstaaten, also nicht weniger, sondern mehr EU", betonte der WKÖ-Experte. (PM)

Rückfragen & Kontakt:

Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik

Univ.Doz.Dr.Mag. Stephan Schwarzer

Telefon: +43 (0)5 90 900 4195

E-Mail: stephan.schwarzer @ wko.at

Internet: http://wko.at/up/