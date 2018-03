VP-Hoch: U5 muss über den Hauptbahnhof führen

Wien (OTS) - "Die Aussagen von Wiener Linien Sprecher Gries zur Streckenführung einer möglichen U5 zeugen von enormer Realitätsverweigerung", so der Bezirksparteiobmann der ÖVP Favoriten, Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in einer ersten Reaktion auf den heutigen Bericht in der "Wiener Zeitung".

So wird seitens der Wiener Linien einer Route über den neuen Hauptbahnhof eine Absage erteilt, da eine zweite U-Bahn Linie nicht erforderlich sei. "Doch in Wahrheit ist der Hauptbahnhof nicht einmal direkt mit einer U-Bahn Linie verbunden. Eine Anbindung an die U5 wäre daher dringend notwendig. Süffisante Aussagen, dass in einer Millionenstadt nicht die ganze Welt am Hauptbahnhof ankommt, sind komplett fehl am Platz. Beispielsweise wird in München der Hauptbahnhof von 5 U-Bahnlinien angefahren. Das ist ein Armutszeugnis für eine Weltstadt wie Wien und offenbart die mangelhafte Verkehrs-und Planungspolitik der Stadtregierung", so Hoch weiter.

"Der Bau einer U5 ist eine jahrelange Forderung der ÖVP Wien, die es jetzt zu realisieren gilt. Wir brauchen eine U-Bahn, die vom Nordwesten Wiens ausgehend quer durch die Stadt führt, den Hauptbahnhof endlich adäquat erschließt und Stadtentwicklungsgebiete wie die Wienerberg City angemessen an das öffentliche Verkehrsnetz anbindet. Nicht zu vergessen sind auch die Pendlerströme im Süden, die damit gelenkt werden könnten", so Hoch abschließend.

