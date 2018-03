AVISO 17.10.: Eröffnung des Jugend-Point SEA in der Seestadt

Am Donnerstag, 17. Oktober 2013 werden Stadtrat Christian Oxonitsch und Bezirksvorsteher Norbert Scheed den Jugend-Point SEA (Stadlau, Essling, Aspern) in der Seestadt Wien eröffnen

Wien (OTS) - Die Seestadt Wien ist das derzeit größte Stadtentwicklungsprojekt und schafft einen neuen Lebens- und Wohnraum. Um schon von Anfang an Jugendliche vor Ort zu unterstützen, wurde ein 120 m2 großer, temporärer Jugend-Point errichtet. Die bis zur Fertigstellung der Bauvorhaben vorläufige Einrichtung auf der alten Rollbahn dient als Stützpunkt für die Mobile Jugendarbeit SEA (Stadlau, Essling, Aspern).

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Donnerstag, 17. Oktober 2013

Programm von 16 - 22 Uhr

Offizielle Eröffnung 16.30 Uhr

Ort: 1220 Wien, Aspern Seestadt, Bereich PUBLIK (U2-Station Seestadt)

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich dazu eingeladen!

Erreichbarkeit

Seit 5. Oktober 2013 verbindet die U2 die Seestadt mit der Wiener City in weniger als 30 Minuten. Zudem können die Menschen im Bezirk sechs Linienbusse (88A+88B, 89A, 95A, 99A+99B) oder die Straßenbahnlinie 26 bis zur Station Hausfeldstraße nutzen. Die neue U2-Endstelle "Seestadt" ist via 88A und 88B von Eßling aus erreichbar. Der U-Bahn-Vorplatz zeichnet sich durch gute Umsteigewege aus. Fahrradabstellplätze sind bald in ausreichender Zahl vorhanden. Quer durch die jetzige Baustelle im Süden führt von der Johann-Kutschera-Gasse aus ein gesicherter Geh- und Radweg. So gelangt man aus allen Richtungen zur U2 und auf die alte Rollbahn.

Aufgrund des umfassenden Baustellenbetriebs wurde eine Kurzparkzone in den schon öffentlichen Straßen eingerichtet: Diese gilt in der Seestadtstraße und Christine-Touaillon-Straße rund um das Technologiezentrum aspern IQ (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr). In der Sonnenallee ab der Kreuzung mit der aus dem Süden zuführenden Seestadtstraße bis zur Janis-Joplin-Promenade nördlich des neuen U-Bahnvorplatzes sind Baufahrzeuge, Taxis und Fahrräder zugelassen. Hier ist auch für das Ein- und Aussteigen vom PKW in die U-Bahn genügend Platz vorgesehen. Über die Buszufahrt gelangen Radfahrerinnen und Radfahrer bis zum Jugendpoint auf der Rollbahn. Vorsicht: Der Rest des Areals ist als Baustelle ausgewiesen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Florian Weis

Mediensprecher Stadtrat Christian Oxonitsch

+43 1 4000 81440

Tel.: +43 676 8118 81440

florian.weis @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/