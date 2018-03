EU-Wahl/Vilimsky: Wahlsieger soll EU-Kommissar stellen

Auch SPÖ kann sich das Wahlergebnis nicht aussuchen

Wien (OTS) - Positiv reagierte heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky auf den überraschenden Vorstoß von SPÖ-Delegationsleiter Jörg Leichtfried, der angeregt hatte, dass jene Partei, die im Mai bei der EU-Wahl die meisten Stimmen bekommt, auch den EU-Kommissar stellen soll. "Das wäre eine demokratisch völlig legitime Vorgehensweise, bei der die Bevölkerung von Anfang an wissen würde, woran sie ist", betonte Vilimsky.

Nicht akzeptabel sei jedoch der Zusatz, den Leichtfried in seinen Vorschlag verpackt habe, dass dieser Automatismus ohne FPÖ stattfinden solle, kritisierte Vilimsky die gewohnt undemokratische und selbstherrliche Art und Weise der SPÖ-Machterhalter um jeden Preis. "Wenn das Volk bei der EU-Wahl entscheidet die SPÖ nicht zur stimmenstärksten Partei zu wählen, so darf das nicht auch noch mit einem EU-Kommissar für die Roten belohnt werden", zeigte Vilimsky die Absurdität dieses Ansinnens auf.

Wenn die Bevölkerung gegen die EU in der jetzigen Form votiere, so müsse dies auch die SPÖ zur Kenntnis nehmen, auch wenn ihr das nicht gefalle, sagte Vilimsky der den Kern der Demokratie auch darin sieht, dass Volksentscheidungen nicht ignoriert oder am grünen Tisch umgekehrt werden dürfen. So gut der Leichtfried-Vorstoß im ersten Halbsatz auch sei, so unanständig werde er im zweiten Teil, sagte Vilimsky, denn er ziele darauf ab der SPÖ auch bei verlorener Wahl einen EU-Posten zu sichern der ihr absolut nicht zustehe.

"Die FPÖ wäre bereit einen Pakt mit allen Parteien zu unterschreiben, dass der Wahlsieger der EU-Wahl auch den österreichischen Kommissar stellen soll. Dies freilich nur, wenn dies alle Parteien betrifft -also auch jene, die einen kritischen EU-Kurs vertreten", betonte Vilimsky.

