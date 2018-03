FPÖ: Strache fordert drastische Strafen bei Kindesmissbrauch

Erhöhung des Strafrahmens bis hin zu lebenslänglicher Haft

Wien (OTS) - Entsetzt über den jüngsten Fall von schwerer Kindesmisshandlung zeigte sich heute FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache. Wie die "Kronenzeitung" heute berichtete, wurde ein einjähriger Bub mit schweren Brüchen am ganzen Körper ins SMZ-Ost eingeliefert. Das Kind war auch sexuell missbraucht worden.

"Solche unglaubliche Verbrechen sind völlig unbegreiflich", erklärte Strache. Wer sich an Kindern vergehe, und noch dazu auf so derartig brutale und grausame Weise, dürfe nicht mehr auf die Gesellschaft losgelassen werden. Der Strafrahmen für solche bestialischen Untaten müsse drastisch erhöht werden bis hin zu lebenslänglicher Haft, forderte der FPÖ-Obmann. Falsch verstandene Nachsicht sei hier fehl am Platz. Auch Bewährungsstrafen müssten ausgeschlossen werden.

Misshandelte und missbrauchte Kinder würden ihr ganzes Leben lang unter den schrecklichen Ereignissen, die ihnen widerfahren sind, leiden, betonte Strache. Deshalb seien harte Strafen im Sinne der Gerechtigkeit unumgänglich.

