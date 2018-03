5.Europäische KMU-Woche: Unternehmertum stärken

Mehr als 100 Veranstaltungen der WKO finden bis Dezember unter dem gemeinsamen Dach der Europäischen KMU-Woche in Österreich statt

Wien (OTS/PWK713) - Die "Europäische KMU-Woche" 2013 findet von

25. bis 30. November statt. Die Kampagne wird von der Europäischen Kommission koordiniert. Ziel ist die Förderung von Unternehmen in ganz Europa im Einklang mit dem Small Business Act für Europa. Die angebotenen Veranstaltungen - organisiert von Unternehmensverbänden, Anbietern von Unterstützungsdiensten für Unternehmen sowie nationalen, regionalen und lokalen Behörden - bieten auch Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch, damit sich die Unternehmen weiterentwickeln können. Insgesamt werden rund 1.500 Events in ganz Europa veanstaltet. In Österreich werden im Rahmen der Initiative bis Jahresende über 100 KMU-relevante Veranstaltungen durch die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) organisiert. Die Europäische KMU-Woche findet in 37 Ländern statt, auch in solchen, die noch nicht EU Mitgliedsstaaten sind.

"Österreichs kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat der heimischen Wirtschaft. Durch ihre Innovationskraft und Flexibilität sind sie ein wesentlicher Faktor für die Sicherung unserer hohen Lebensqualität, gerade auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Es ist uns ein Anliegen, Unternehmerinnen und Unternehmer nach Kräften zu unterstützen, deswegen begrüßen wir diese europäische Initiative", erklärt WKÖ-Präsident Christoph Leitl. 60% der Arbeitsplätze in Österreich bieten KMU, 64% der Umsatzerlöse und 59% der Bruttowertschöpfung kommen von KMU. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind Unternehmen mit maximal 249 Beschäftigen.

Die Europäische KMU-Woche hat zum Ziel, ein unternehmerfreundliches Umfeld zu schaffen. Themen sind unter anderem die Gestaltung von Rechtsvorschriften, Zugang zu Finanzierung, und die Anpassung der Binnenmarktpolitik, über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren, junge Menschen zum Unternehmertum zu motivieren und deutlich zu machen, welch großen Beitrag gerade KMU leisten, um Arbeitsplätze und Wohlstand zu schaffen.

Die zahlreichen Veranstaltungen der Wirtschaftskammer Österreich bieten Service für KMU und fokussieren die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen in Österreich. Geboten werden unter anderem Finanzierungs-und Fördersprechtage oder Patensprechtage und Veranstaltungen zu Zukunftsmärkten. Alle europäischen Veranstaltungen finden sich unter www.ec.europa.eu/sme-week, alle noch stattfindenden Veranstaltungen in Österreich unter www.wko.at/kmu.

Das Central Event der "Europäischen KMU-Woche 2013" in Österreich, der "Europatag der Jugend", fand bereits am 10. Oktober 2013 statt und stellte junge Menschen - die Unternehmerinnen und Unternehmer von morgen - in den Mittelpunkt. Rund 1.500 junge Menschen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren kamen in der Wirtschaftskammer Österreich beim "Europatag der Jugend" zusammen. 40 Workshops und 27 Infostände standen bereit, um Details und Wissenswertes aus den einzelnen EU-Ländern zu erfahren. Die KMU-Botschafter der Länder standen für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Die EU-Kommission, das EU-Parlament, das Außenministerium, das Bundeskanzleramt und die Österreichische Nationalbank waren ebenso vertreten.

Das WIFI Unternehmerservice stellt anlässlcih der KMU-Woche die kostenlose Broschüre "Hotspot KMU" zur Verfügung. Sie informiert mit neuesten Daten und Fakten über die Leistungen von kleinen und mittleren Unternehmen und zeigt eine spezielle Auswahl von Services für KMU mit detaillierten Links.

Broschüre zum Download: www.wko.at/kmu

Gedruckte Broschüre kostenlos bestellen unter: 05 90 900/4522

Die Veranstaltungen und Aktivitäten der Europäischen KMU-Woche werden in Österreich vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend mit dem WIFI der Wirtschaftskammer Österreich koordiniert. (BS)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Cristina Moshammer

WIFI Unternehmerservice der Wirtschaftskammer Österreich

T: 05 90 900-4566

E: cristina.moshammer @ wko.at

W: www.unternehmerservice.at

www.wko.at/kmu