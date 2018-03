Internationaler Tag der Armut: Kindernothilfe Österreich stellt neues Projekt in Afghanistan vor

Wien (OTS) -

Kindernothilfe bekämpft Armut mit Bildung

Förderung für Kinder mit Behinderungen in Jalalabad

Afghanistan ist unter den 15 ärmsten Ländern der Welt

Der 17. Oktober steht im Zeichen der weltweiten Anstrengungen für die Beseitigung der Armut. Ein sichergestellter Zugang zu Bildung ist ein Grundpfeiler für die Überwindung extremer Armut. Ein neues Bildungsprojekt der Kindernothilfe in Afghanistan soll Wege aus der Armut aufzeigen.

Afghanistan ist laut Human Development Index (HDI) der Vereinten Nationen das ärmste Land außerhalb Afrikas. Die Analphabetenrate ist mit rund 70 Prozent im weltweiten Vergleich sehr hoch. Jahrelanger Krieg und die Kulturfeindlichkeit der Taliban ließen große Teile der Bevölkerung ohne jeden Zugang zu Bildung aufwachsen. Der Analphabetismus ist eines der größten Hindernisse bei der Stabilisierung des Landes.

Hier setzt auch die Kindernothilfe an: Ein neues Projekt fördert den Schulbesuch von Kindern mit Behinderung in Jalalabad, mit rund 200.000 Einwohnern die größte Stadt im Osten Afghanistans. Im weltweiten Vergleich gibt es in Afghanistan überdurchschnittlich viele behinderte Menschen: Verletzungen durch Landminen und Granaten im Bürgerkrieg, schlechte Gesundheitsversorgung und Mangelernährung sind hierfür die Gründe. Kinder mit Behinderungen bleiben oft in ihren Häusern, gehen nicht zur Schule und erhalten überhaupt keine Förderung. Ziel des Kindernothilfe-Projekts ist es, die Lebensqualität von Kindern mit Behinderungen durch Rehabilitation, Schaffung von Chancengleichheit und Integration zu verbessern.

Das gemeinsam mit einer lokal tätigen Hilfsorganisation gestartete Projekt verhilft derzeit 300 Kindern mit Hörbehinderungen, aber auch blinden und sehbehinderten Kindern sowie Kindern mit geistigen oder Körperbehinderungen zur Integration in staatliche Schulen. Darüber hinaus werden rund 230 gehörlose Kinder in einer von der Kindernothilfe geförderten Modellschule in Jalalabad unterrichtet. "Bildung ist für diese Kinder der Schlüssel zur Armutsüberwindung", erklärt Kindernothilfe-Österreich-Geschäftsführer Gottfried Mernyi anlässlich des Tages zur Bekämpfung der Armut. Wer nicht lesen und schreiben kann, hat keine Chance auf einen Beruf mit ausreichendem Einkommen.

Tag der Armut

Im Jahre 1987 versammelten sich an diesem Tag erstmals über hunderttausend Menschen zu Ehren der Opfer von schwerer Armut, Hunger und Gewalt am Trocadéro in Paris - dem Ort, an dem 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte unterzeichnet worden war. Sie verkündeten, dass Armut eine Menschenrechtsverletzung darstellt und machten auf die Notwendigkeit aufmerksam, sich zum Schutz der Rechte der Armen zusammenzutun. Seitdem versammeln sich Menschen unterschiedlicher Kulturen, Überzeugungen und Herkunft jedes Jahr, um ihr Engagement im Kampf gegen die Armut fortzuführen und ihre Solidarität mit den Armen zu bekunden. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erklärte den 17. Oktober offiziell zum Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut.

Die Kindernothilfe

Die Kindernothilfe Österreich ist seit 1996 für Kinder in Not in zahlreichen Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika tätig. Projekte zur nachhaltigen Entwicklung und Beseitigung der Armutssituation sowie Humanitäre Hilfe sind dabei die Schwerpunkte der Arbeit. Durch die von der Kindernothilfe geförderten Projekte verbessert sich das Leben der Kinder, ihrer Familien und der Dorfgemeinschaft in den ärmsten Regionen der Welt. Die Kindernothilfe arbeitet jeweils mit erfahrenen, lokalen Partnern zusammen, die mit der Kultur und den Bedürfnissen vor Ort vertraut sind.

Nähere Informationen zur Kindernothilfe Österreich unter:

www.kindernothilfe.at

Rückfragen & Kontakt:

Kindernothilfe Österreich

Julia Drazdil-Eder, Kommunikation

julia.drazdil-eder @ kindernothilfe.at

Tel.: 01/513 93 30-60