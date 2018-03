Moore Stephens stärkt seine Präsenz in China

London (ots/PRNewswire) - Die führende chinesische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Da Hua CPA hat sich Moore Stephens International angeschlossen, wodurch das globale Leistungsspektrum des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsnetzwerks weiter gestärkt wird.

Mit ausgewiesenen Honorareinnahmen in Höhe von 1,08 Mrd. RMB (175 Mio. USD) im Geschäftsjahr 2012 sowie Niederlassungen an 21 Standorten ist Moore Stephens Da Hua die zehntgrösste Beratungsgesellschaft Chinas.

"Da Huas Entscheidung, sich Moore Stephens International anzuschliessen, ist ein Beleg für die globale Stärke und die ehrgeizigen Bestrebungen unseres internationalen Netzwerks. Und mit unserem Angebot an Herrn Liang Chun, in den globalen Vorstand von Moore Stephens International zu wechseln, tragen wir dem hohen Stellenwert Chinas für unser Netzwerk Rechnung", erklärte Herr Richard Moore, der Vorstandsvorsitzende von Moore Stephens International. "Durch ihre Berufung stellen wir sicher, dass wir internationalen Kunden, die in China operieren und investieren, aussergewöhnlichen Service bieten werden."

Herr Liang Chun, geschäftsführender Gesellschafter von Moore Stephens Da Hua, erklärte: "Ich bin begeistert darüber, dass Da Hua sich Moore Stephens International angeschlossen hat, und freue mich darauf, mithilfe des Netzwerks enge Beziehungen auf globaler Ebene zu knüpfen. Wir verfügen über beträchtliche Fachkompetenz in unserem angestammten Markt in China und unsere Erfahrung im Hinblick auf die internationale Geschäftstätigkeit und Beratung steht dem in Nichts nach. Wir setzen Massstäbe und bieten unseren Kunden passgenaue Services, die dem Ethos des Netzwerks von Moore Stephens International genau entsprechen."

