The Walking Dead im TV und Kino

Wien (OTS) -

Die brandneuen Folgen der 4. Staffel ab 18. Oktober auf Fox bei Sky um 21.45 Uhr und im Anschluss auf Abruf auf Sky Go und Sky Anytime

"The Walking Dead Night": Sky, Fox und /slash Filmfestival laden am 24. Oktober zum kos-tenlosen Kinoevent ins Filmcasino Wien

Furios startete am Sonntag die lang erwartete vierte Staffel der US-Erfolgsserie "The Walking Dead" in den USA. In Österreich läuft die vierte Staffel ab Freitag, 18. Oktober, 21.45 Uhr bei Fox und steht auf Abruf über Sky Go und Sky Anytime zur Verfügung.

Kinoevent: The Walking Dead Night

Anlässlich des Staffelstarts laden Sky, Fox und /slash Filmfestival am Donnerstag, 24. Oktober zur kostenlosen Kinovorführung ins Filmcasino Wien ein. Gezeigt werden die ersten beiden brandneuen Episoden der vierten Staffel von "The Walking Dead" auf der großen Kinoleinwand und im Originalton. Filmstart ist um 20.00 Uhr. Alle, die als Zombies verkleidet kommen, haben die Chance auf tolle Gewinne. Der Eintritt ist wie immer frei, die Tickets werden zwischen 18.30 und 19.30 Uhr nach dem Prinzip first come, first served vergeben.

Mehr unter facebook.com/skynightevent

