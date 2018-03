FPÖ-Mölzer: Griechenland soll endlich aus dem Euro ausscheiden

2014 und 2015 drohen Finanzlücken in Milliardenhöhe - Athen kann Voraussetzungen für die Teilnahme ganz einfach nicht erfüllen

Wien (OTS) - Die griechische Tragödie müsse endlich beendet werden, forderte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, angesichts der jüngsten Schätzungen von EU-Kommission und Internationalem Währungsfonds, wonach die Finanzlücke Griechenlands 2014 bis zu 4,4 Milliarden Euro und 2015 bis zu sieben Milliarden Euro betragen soll. "So kann es einfach nicht mehr weitergehen", hielt Mölzer fest.

Auch seien die Versuche Athens, die Laufzeit von Staatsanleihen zu verändern, entschieden abzulehnen, so der freiheitliche EU-Mandatar. "Damit wird das Problem nicht gelöst, sondern nur auf die lange Bank geschoben. Irgendwie erinnern diese Tricksereien an den Umstand, dass sich Griechenland mit falschen Zahlen in den Euro hineingeschummelt hat. Und es stellt sich auch heraus, dass die beiden Hilfspakete für Athen in Höhe von 240 Milliarden Euro nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben", erklärte Mölzer.

Dabei wies der freiheitliche Europaabgeordnete darauf hin, dass weder weitere Milliardenspritzen an Athen noch Laufzeitverlängerungen von Staatsanleihen die Misere beenden können. "Griechenland erfüllt ganz einfach nicht die Voraussetzungen für die Teilnahme am Euro und sollte deswegen endlich aus der Währungsunion ausscheiden dürfen", schloss Mölzer.

