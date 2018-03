FP-Strache: Grüne teilen Verdacht auf roten Wahlbetrug in Wien!

Von einer Niederlage zur nächsten taumelnde Sozialisten müssen in die Schranken gewiesen werden

Wien (OTS/fpd) - Dass die Wiener Sozialisten ungeniert in Moscheen Wahlwerbung betreiben, ist belegt. Jetzt wirft Grünen-Bundesrat Efgani Dönmez der Häupl-Truppe offen Wahlbetrug vor. Wahlkarten vornehmlich türkischstämmiger Bürger würden organisiert beantragt, zentral ausgefüllt, abgesammelt und zurückgeschickt, so Dönmez. "Ähnliche Kritik haben wir schon mehrfach geäußert, etwa bei der Wien-Wahl 2010 und auch jetzt bei der Nationalratswahl. Es scheint, dass sich die Wiener Sozialisten derart verzweifelt an die Macht klammern, dass sie zu allem bereit sind", erklärt FPÖ-Bundes- und Wiener Landesparteiobmann Heinz-Christian Strache, "es besteht der begründete Verdacht, dass die SPÖ in Wien ohne Manipulationen noch einmal deutlich tiefer, nämlich weit unter die 30 Prozent-Marke abgerutscht wäre. Und dort gehört sie auch hin!"

Das mehr als fragwürdige Verhalten der Wiener Roten in der Vergangenheit lasse für die Gemeinderatswahl 2015 Schlimmes befürchten, so Strache: "Da haben sie noch mehr Möglichkeiten zu tricksen. In Wien gibt es etwa im Gegensatz zum Bund noch immer die Nachfrist, die der taktischen Stimmabgabe nach Veröffentlichung des Wahlergebnisses und damit der Manipulation Tür und Tor öffnet. Die Häupl-Sozialisten haben das schon immer massiv ausgenutzt. Ich erinnere etwa nur an die Frotzel-Befragung im März, bei der die Wiener SPÖ nach Ende der Abstimmung plötzlich noch mehr als 100.000 dubiose Stimmen aus dem Hut gezaubert hat."

Strache fordert eine umfassende Diskussion über die Briefwahl: "Die Sozialisten müssen in die Schranken gewiesen werden. Es ist traurig, aber offenbar leider notwendig, wirklich alle Betrugsmöglichkeiten auszuschalten - im Bund wie auch in den Ländern. Wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir die Briefwahl generell in Frage stellen. Ein Wahlergebnis muss den Willen der Bürger zum Ausdruck bringen und darf nicht durch illegale Tricks von Parteien beeinflusst werden." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798