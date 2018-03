Berlakovich zu Welternährungstag und Weltlandfrauentag: Lebensmittelabfälle vermeiden, Ressourcen schonen

Weltlandfrauentag am 15. Oktober, Welternährungstag am 16. Oktober

Wien (OTS) - Während weltweit jeder siebente Mensch Welt an Hunger leidet, landen in Österreich jedes Jahr rund 157.000 Tonnen an verpackten und unverpackten Lebensmitteln und Speiseresten im Restmüll. Der Wert von über einer Milliarde Euro, die so weggeworfen wird, verdeutlicht das Ausmaß der Verschwendung. "Diese Wegwerfmentalität muss aufhören, aus ethisch-moralischen Gründen, aber auch zum Schutz unserer Lebensgrundlagen, Boden, Luft und Wasser", erklärt Landwirtschafts- und Umweltminister Niki Berlakovich anlässlich des Welternährungstages am 16. Oktober. Mit dem Ziel, eine nachhaltige Vermeidung und Verringerung von Lebensmittelabfällen zu erreichen, rief der Umweltminister die Initiative "Lebensmittel sind kostbar!" ins Leben. "Es geht darum, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und Ressourcen zu schonen. Es darf nicht sein, dass hochwertige Lebensmittel einfach im Müll landen", betont Berlakovich.

Um der Wegwerf-Entwicklung entgegen zu treten, hat das Lebensministerium die Initiative "Lebensmittel sind kostbar!" gestartet. Ziel ist, bis Ende 2016 die Lebensmittelabfälle im Restmüll um 20 Prozent sowie entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu verringern. Dafür hat das Lebensministerium alle Sozialpartner mit ins Boot geholt. Gemeinsam mit ihnen und ExpertInnen aus allen Wirtschaftsbereichen - von Gastronomie über Handel und Lebensmittelverarbeitung bis hin zu Interessenvertretungen und sozialen Organisationen - wurde im Rahmen eines Stakeholderprozesses ein ambitioniertes Aktionsprogramm mit konkreten Maßnahmen ausgearbeitet: eine Bewusstseins- und Informationskampagne für KonsumentInnen und MitarbeiterInnen, der Ausbau der Weitergabe von Lebensmitteln an soziale Einrichtungen bzw. Aufbau von Foodsharing, die Optimierung in allen Bereichen der Wertschöpfungskette sowie die Förderung der Forschungsaktivitäten.

Initiativen des Lebensministeriums, Dialog mit Sozialpartnern

In den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung sieht das Lebensministerium seine besondere Herausforderung und hat dazu schon einige Maßnahmen gesetzt, die das Bewusstsein der Menschen für den Wert von Lebensmitteln stärken sollen. Ausführliche Informationen rund um das Thema "Lebensmittel" werden auf der Homepage des Lebensministeriums angeboten, ebenso Publikationen, die als Download zur Verfügung stehen: ein Leitfaden zur Weitergabe von Lebensmitteln an soziale Einrichtungen, die Broschüre "Lebensmittel sind kostbar, 100 Fakten & Tipps", "Lebensmittel länger frisch und knackig" sowie Schulunterlagen für einen sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln.

Ein konkretes Projekt ist "Lebensmittel teilen -myfoodsharing.at". Eine im Aktionsprogramm formulierte Maßnahme war der Aufbau einer Foodsharing-Plattform. Das Lebensministerium, die Wiener Tafel und der Deutsche Filmemacher Valentin Thurn haben dieses Projekt gemeinsam umgesetzt. Seit Mai 2013 haben nun vor allem Privatpersonen die Möglichkeit, über die Internetplattform www.myfoodsharing.at überschüssige Lebensmittel kostenlos anzubieten oder abzuholen. Sie helfen damit anderen Menschen und retten Lebensmittel vor dem Mistkübel.

Der Dialog mit den Sozialpartnern und den Kooperationspartnern wird auch in Zukunft fortgesetzt, ebenso das Aktionsprogramm.

Ziel ist ua. ein flächendeckendes Angebot zur Weitergabe von Lebensmitteln und der Ausbau der Kooperation mit sozialen Einrichtungen.

Es wird nach dem Erfolg im heurigen Jahr auch wieder eine Auszeichnung der besten Ideen und Projekte im Rahmen der "Viktualia"-Preisverleihung geben.

Weltlandfrauentag am 15. Oktober

Die wichtige Rolle der Landfrauen in der Gesellschaft würdigt der Weltlandfrauentag, der am 15. Oktober begangen wird. Das weltweite Netzwerk der Bäuerinnen und Frauen im ländlichen Raum nimmt diesen Tag zum Anlass, um auf die besondere Lebenssituation der Frauen auf dem Land aufmerksam zu machen sowie deren Rolle bei der Ernährungssicherung und beim Umweltschutz zu würdigen. In den Entwicklungsländern werden ca. 80 Prozent der Lebensmittel von Frauen - zum Teil unter schwierigen Bedingungen - produziert, um die Versorgung der Familien sicherzustellen.

Link: www.lebensministerium.at/lebensmittelsindkostbar www.lebensmittel-sind-kostbar.at

Rückfragen & Kontakt:

Lebensministerium, Pressestelle

Tel.: (+43-1) 71100 DW 6703, 6963