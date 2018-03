NTV auf Shortlist für European Supply Chain Excellence Award

's-hertogenbosch, Niederlande (ots/PRNewswire) - Quintiq, ein führender Anbieter von Supply-Chain-Planungs- und -Optimierungslösungen (SCP&O), gab heute bekannt, dass sein Kunde Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.

(NTV), das erste private

Unternehmen im italienischen Hochgeschwindigkeitsverkehrsnetz, auf die Shortlist für den European Supply Chain Excellence Award

in der Kategorie

"Energy, Utilities & Transport" gesetzt wurde.

Auf die Shortlist schaffte es NTV mit der Dokumentation der erfolgreichen Implementierung der integrierten Fuhrpark- und Personalplanungssoftware von Quintiq, die im Januar 2012 in Betrieb ging. Mit der Quintiq-Software konnte die Auslastung sämtlicher betrieblicher Ressourcen, einschliesslich der Daten für Neuplanung und Störungsmanagement in Echtzeit, verbessert werden, was zur Freude von mehr als vier Millionen Passagieren zu einer Pünktlichkeitsquote von 94,4% führte.

"Das System von Quintiq half uns, unsere Ressourcen effizienter einzusetzen. Dadurch konnten wir den Service für unsere Kunden verbessern", so Paolo Ripa, COO von NTV. "Quintiq bot uns die beste Lösung, die ein flexibles Konzept und eine hervorragende Methodik mit der Fähigkeit vereint, ein Projekt in der Anlaufphase zu unterstützen."

"Die Auszeichnung von NTV mit dem ESCE-Award ist auch eine Auszeichnung für die integrierte Plattform von Quintiq", so Arjen Heeres, COO von Quintiq. "Wir können bedeutende Erfolge im Bereich des Schienenpersonenverkehrs verzeichnen, wo wir NTV und andere führende Unternehmen dabei unterstützen, ihre Planung zu optimieren und auf Störungen schnell und effektiv zu reagieren, was ihre Pünktlichkeitsquoten in ungeahnte Höhen steigert."

Im nächsten Schritt des Beurteilungsprozesses präsentierten Vertreter von NTV die zuvor vorgelegte Fallstudie persönlich vor zwei Juroren. Dies bot Gelegenheit, den ursprünglichen Beitrag näher auszuführen und das Supply-Chain-Projekt eingehender zu erläutern. Die Juroren werden die Gewinner bei der Preisverleihung bekannt geben, die am Mittwoch, den 6. November, im Hilton Hotel in London stattfinden wird.

Über die European Supply Chain Excellence Awards

Mit den European Supply Chain Excellence Awards werden seit 1997 europäische Unternehmen gewürdigt, die herausragende Leistungen im Bereich "Supply Chain Operations" erbringen.

Die Awards sind bekannt für das strenge Beurteilungsverfahren, das den Teilnehmern als Nebeneffekt wertvolles Feedback bietet.

Über Nuovo Trasporto Viaggiatori

NTV ist das erste private Unternehmen im italienischen Hochgeschwindigkeitsverkehrsnetz und das erste Unternehmen weltweit, das den neuen Alstom AGV, den aktuellen Geschwindigkeitsweltrekordzug, nutzt. Mit dem 25 Italo-Zugeinheiten umfassenden Fuhrpark bietet NTV einen unvergleichlichen Komfort und umfassende Entertainment-Möglichkeiten. Die Mission von NTV ist, Passagierreisen auf Hochgeschwindigkeitszügen mit innovativen Merkmalen anzubieten und die Reisezeit aufzuwerten.

Über Quintiq

Jedes Unternehmen hat seine ganz individuellen Herausforderungen bei der Supply-Chain-Planung. Manche dieser Planungsherausforderungen sind sehr umfangreich, einige äusserst komplex und andere scheinen schier unlösbar. Seit 1997 hat Quintiq jede dieser Herausforderungen mit einer einzigen Software-Plattform zur Supply-Chain-Planung und -Optimierung



gelöst. Heute vertrauen rund 12.000 Nutzer in über 80 Ländern bei der Personal-, Logistik- sowie Produktionsplanung und -optimierung auf die Software von Quintiq. Quintiq hat jeweils einen Hauptsitz in den Niederlanden und in den USA sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt.

