Tag der Armut: Arbeiterkammer fordert von neuer Regierung Verbesserungen am Arbeitsmarkt und im Sozialsystem

Linz (OTS) - Am 17. Oktober ist "Internationaler Tag für die Beseitigung der Armut". In Österreich sind mehr als eine Million Menschen armutsgefährdet, in Oberösterreich rund 130.000. "Dieses wichtige Thema darf bei den Regierungsverhandlungen nicht unter den Tisch fallen!", stellt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer fest. "Wir verlangen, dass im Regierungsprogramm verbindliche Maßnahmen zur Armutsbekämpfung verankert werden - besonders in den Bereichen Arbeitsmarkt und soziale Infrastruktur."

Von Armutsgefährdung spricht man dann, wenn beispielsweise ein Ein-Personen-Haushalt über weniger als 1.066 Euro (12mal pro Jahr netto oder 914 Euro 14mal pro Jahr netto) verfügt.

344.000 Menschen sind trotz Arbeit arm

Rund 13 Prozent der österreichischen Bevölkerung sind von Einkommensarmut betroffen - vor allem Langzeitarbeitslose, Migranten/-innen, alleinlebende Frauen mit und ohne Pension sowie Menschen mit geringer Bildung. Auch Arbeit schützt oft nicht vor Armut: Laut einer aktuellen Studie von Statistik Austria sind bundesweit rund 344.000 Menschen "Working Poor", in Oberösterreich rund 46.000 Menschen.

Zur Bekämpfung der Armut ist ein Bündel von Maßnahmen in der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik notwendig.

Sozialsystem muss ausgebaut werden

"Das Sozialsystem darf nicht beschnitten, sondern muss im Gegenteil ausgebaut und gestärkt werden", betont AK-Präsident Kalliauer. "Es spielt nicht nur bei der Stabilisierung der Einkommen, sondern beispielsweise durch Kinderbetreuung und Pflege auch als "Jobmotor" eine große Rolle."

Die Arbeiterkammer Oberösterreich fordert von der neuen Bundesregierung, in die soziale Infrastruktur - vor allem in Bildung, Arbeitsmarktpolitik, Kinderbetreuung und Pflege - zu investieren. Aber auch die sozialen Leistungen sind zu stabilisieren und an die Anforderungen der Menschen bzw. an ihre Lebenserhaltungskosten anzupassen.

Mindestsicherung und Mindestpension anheben

Ein wichtiges Ziel ist, die Mindestsicherung und die Mindestpension (Ausgleichszulage in der Pensionsversicherung) über die Armutsschwelle sowie die Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld auf 75 Prozent zu heben. Aber auch die Forderung nach einem kollektivvertraglichen Mindestlohn von mindestens 1.500 Euro brutto bei Vollzeitarbeit muss von der Regierung unterstützt werden.

Die Bedingungen am Arbeitsmarkt werden härter: Arbeitslosigkeit und prekäre Arbeit nehmen zu. Dasselbe gilt für Altersarmut. "Die Menschen müssen besser abgesichert werden, damit sie sich ihren Lebensunterhalt noch leisten können und vor Existenzbedrohung geschützt sind", so Kalliauer.

Investitionen gegen Armut zahlen sich aus

Investitionen in diesem Bereich zahlen sich aus, denn Menschen, die ihr Dasein unter der Armutsschwelle fristen, geben jeden zusätzlichen Euro aus. "Die Bundesregierung steht vor der Aufgabe, die Armut in unserem wohlhabenden Land wirksam zu bekämpfen. Durch die Einführung einer Vermögenssteuer oder einer Wertschöpfungsabgabe ist das auch gut finanzierbar", sagt der AK-Präsident.

