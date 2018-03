Kleinregionentag auf Schloss Katzelsdorf

Pernkopf: Nur wer Verbundenheit mit seiner Region zeigt, ist auch an einer positiven Weiterentwicklung interessiert

St. Pölten (OTS/NLK) - Beim Kleinregionentag auf Schloss Katzelsdorf im Industrieviertel kamen gestern, Montag, 14. Oktober, rund 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Niederösterreich zum interkommunalen Erfahrungsaustausch zusammen. Mit dem Schwerpunkt Identität und Bürgerbeteiligung rückt der heurige Kleinregionentag zum einen ein Basisthema und zum anderen einen innovativen Ansatz der Zusammenarbeit in den Mittelpunkt.

"Wir in Niederösterreich setzen verstärkt auf Kooperation und Beteiligung. Dafür ist es notwendig, die Identität der Regionen zu stärken und die Bürgerinnen und Bürger an der Entwicklung ihres Umfelds teilhaben zu lassen. Denn nur wer Verbundenheit mit seiner Region zeigt, ist auch an einer positiven Weiterentwicklung interessiert", so Landesrat Dr. Stephan Pernkopf in seinem Eröffnungsstatement.

Im Zuge der Veranstaltung wurde über Theorie und Praxis zur Entwicklung und Stärkung der kleinregionalen Identität sowie über das gute Gelingen von Bürgerbeteiligungen diskutiert. Darüber hinaus präsentierten Vertreterinnen und Vertreter der Kleinregionen beispielhafte Ansätze, die zum Nachahmen anregen. Im Laufe des Nachmittags wurden alle Teilnehmer wiederholt eingebunden, denn diese hatten erstmals die Möglichkeit, in Form eines SMS Votings ihr Wissen und ihre Einschätzungen abzugeben, die live im Plenum dargestellt und präsentiert wurden.

