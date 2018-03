BuchQuartier im MuseumsQuartier

Wien (OTS) - Speziell für kleine und unabhängige Verlage findet am 26. und 27. Oktober in der Arena21 im MuseumsQuartier Wien erstmals das "BuchQuartier" mit Buchpräsentationen und Lesungen statt, organisiert von der Komische Künste Verlagsges.m.b.H./quartier21. Stargast ist am 27.10. Oscar-Preisträger Michael Haneke, der sein Buch "Haneke über Haneke" vor Ort signieren wird.

Auf der Lesebühne findet an beiden Tagen ein umfangreiches Programm statt. Am 26.10. wird u.a. Harald Havas aus seinem Buch "Der Mann, der den Neusiedlersee trocken legen wollte" lesen, in dem er kuriose Österreicher von eigenwilligen Herrschern bis hin zu genialen Erfindern, vorstellt. Im Anschluss präsentiert Daniel Jokesch "Buwockl - Der Kobold mit zu schönem Haar" und erklärt den kleinen Finanzministern von morgen, wie Korruption funktioniert und warum man das nicht machen sollte. Am Nachmittag stellt z.B. Hasan Ali Ider sein Buch "Djihad für Lila" vor und zeigt wie ein junger Muslim durch Fremdenfeindlichkeit und Fremdenhass radikalisiert wird.

In den armenischen Kaukasus entführt u.a. am 27.10. die Lesung von Robert Prosser aus "Geister und Tattoos". Von Liebe, Familie, Verlust und der Frage nach einer gerechten Gesellschaft geht es in Nadja Buchers Werk "Die wilde Gärtnerin" während Peter Zimmermann in seinem bereits vierten Roman "Stille" einen Mann und eine Frau, die einmal ein Paar waren, gegen die Flut an Erinnerungen ankämpfen lässt. Um 14 Uhr findet zudem eine Signierstunde mit Oscar-Gewinner Michael Haneke statt.

Insgesamt sind über 30 Aussteller aus Österreich, Deutschland und der Schweiz vertreten. Das gesamte Leseprogramm und alle weiteren Infos finden sich auf www.buchquartier.com.

BuchQuartier

Datum: 26.& 27.10.2013, jeweils 10-20h

Ort: MuseumsQuartier Wien, Arena21, Museumsplatz 1, 1070 Wien Eintritt frei!

www.buchquartier.com

Rückfragen & Kontakt:

Presse MQ: Mag. Irene Preißler

Tel. [+43] (0)1 / 523 58 81 - 1712

E-Mail: ipreissler @ mqw.at



Veranstalter: Clemens Ettenauer

Tel: [+43] (0)1 / 890 27 53 - 40

E-Mail: office @ buchquartier.com