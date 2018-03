bauMax Aktionstag für Menschen mit Behinderung

Unter dem Motto "Es gibt einen Ort, an dem keine Barrieren existieren" veranstaltet bauMax am 16. Oktober 2013 bereits zum elften Mal den Aktionstag für Menschen mit Behinderung.

Klosteneuburg (OTS) - Beim bauMax Aktionstag arbeiten Menschen mit Behinderung in allen bauMax-Märkten im In- und Ausland Seite an Seite mit den bauMax-Teams. Die jährliche Kampagne soll dazu beitragen, Mitarbeiter und Kunden auf die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen und helfen, zwischenmenschliche Hemmschwellen abzubauen.

Österreichweit haben rund 300 Teilnehmer die Möglichkeit, einen Tag lang in die Arbeitswelt bei bauMax hineinzuschnuppern. Mit Unterstützung der bauMax-Mitarbeiter und Betreuer aus der jeweiligen Behinderteneinrichtung können die unterschiedlichsten Tätigkeiten eines Arbeitstages im Baumarkt ausprobiert und dabei neue Kontakte geknüpft werden. Der Aktionstag wird in allen neun bauMax Ländern umgesetzt

KR Martin Essl, Vorstandsvorsitzender von bauMax: "Menschen mit Behinderung sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. bauMax will als Unternehmen dazu beitragen, sie in das öffentliche Leben zu integrieren. Unserer Erfahrung nach werden Barrieren am wirkungsvollsten durch persönliches Erleben abgebaut, dazu wollen wir mit dem Aktionstag ein Stück beitragen."

Seit über 30 Jahren fördert und unterstützt bauMax im Rahmen des firmeneigenen Humanprogramms Menschen mit Behinderung. Dabei setzt bauMax auf drei Bereiche:

1. Zusammenarbeit zwischen Behinderteneinrichtungen und bauMax Märkten 2. Behindertenorganisationen als Dienstleistungspartner 3. Praktikums- und Beschäftigungsmöglichkeiten im Unternehmen. Über 250 Menschen mit Behinderung sind unternehmensweit fester Bestandteil des bauMax-Teams.

Rückfragen & Kontakt:

bauMax

Dr. Monika Voglgruber; Public Relations

Tel.: +43(0)2243/420 654

monika_voglgruber @ baumax.com

www.baumax.com