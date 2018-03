Vilimsky ad Schulz: EU-Einwanderungsstopp und Flüchtlingsbetreuung nur noch an den EU Außengrenzen!

Extrem angespannter Arbeitsmarkt sowie kulturelle Spannungen müssen dazu führen, dass Europa seine Pforten für Zuwanderung und Asylmissbrauch endlich wirksam schließt

Wien (OTS) - Personen wie der Sozialist und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sind kulturelle Totengräber der europäischen Einigung, die aus einem historisch gewachsenen Kontinent des Pluralismus einen Melting-Pot nach US-amerikanischen Vorbild machen wollen. Europa ist alles andere als ein Einwanderungskontinent, die äußerst angespannte Lage am Arbeitsmarkt sowie kulturelle Spannungen mit Einwanderern aus dem radikal-islamischen Bereich machen es viel mehr notwendig, endlich einen Einwanderungsstopp für die EU zu verhängen. Dies forderte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky.

Europa ist längst nicht mehr ein Zielort für internationale Top-Manager oder Wissenschaftler, sondern mehr Adresse für wenig gebildete Menschen im Niedrigstlohnsektor, zum Gutteil aus dem islamischen Bereich. Und dieser Zusammenprall kultureller Andersartigkeit in vielen Ländern Europas manifestiert sich mit einer stärker werdenden Zahl von Islamisten in einer brutalen Auseinandersetzung und einer permanenten Terrorgefahr. Es sei, so Vilimsky, höchste Zeit, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Europa solle seine Schotten endlich dicht machen.

Um den Flüchtlingsstrom mit all seiner menschlichen Tragik endlich einzubremsen, solle endlich an den EU-Außengrenzen ein Auffangsystem implementiert werden, um abzuklären, inwieweit überhaupt ein tatsächlicher Fluchtgrund vorliegt. Sieht man sich die Daten für Österreich an, ist der Beweis längst erbracht, dass vier von fünf Flüchtlingen entweder falsche Angaben über ihre Identität oder Herkunft machen bzw. reine Wirtschaftsflüchtlinge sind. Es sei davon auszugehen, dass dieser organisierte Asylbetrug in ganz Europa stattfinde. Dies müsse endlich wirksam bekämpft werden. Auffangstätten an den EU-Außengrenzen seien dafür ein richtiges Instrument, so Vilimsky.

Die Länder der EU sollen wieder die Hoheit über ihre Arbeitsmarkt-und Niederlassungspolitik erlangen, nur dies werde eine gedeihliche Entwicklung Europas in kultureller Pluralität sicherstellen. Multikulturelle Phantastereien wie die eines Herrn Schulz haben zum Glück immer weniger Unterstützung, die bevorstehende EU-Wahl sei ein willkommener Anlass, Einwanderungsfanatikern wie einem Herrn Schulz eine klare Abfuhr zu erteilen, so Vilimsky.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at