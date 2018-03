IG Pflanzenschutz zum Welternährungstag: Gesunde Pflanzen, sichere Ernährung

Pflanzenschutzmittelhersteller wollen offenen und sachlichen Dialog - Angebot an eine neue Bundesregierung und NGOs

Wien (OTS/IGP) - Im Vorfeld des Welternährungstags am 16. Oktober formuliert die IG Pflanzenschutz (IGP) ein Angebot an eine neue Bundesregierung und NGOs: "Die zum Teil hoch emotionalisierte Vorwahldiskussion rund um die Wirkstoffgruppe der Neonicotinode hat uns gezeigt, dass wir uns künftig stärker als aktiver und sachlicher Dialogpartner einbringen müssen", so Christian Stockmar und Martin Schöpfer als Vorstände der Interessengemeinschaft der österreichischen pflanzenschutzmittelproduzierenden Unternehmen. Gerade im Hinblick auf ein neues Regierungsübereinkommen gehe es der IGP darum, deutlich zu machen, dass der Pflanzenschutz als Teil der Ernährungswirtschaft sehr wesentlich zur Sicherung der Versorgung mit gesunden und sicheren Lebensmitteln beitrage und daher auf verlässliche und stabile Rahmenbedingungen angewiesen sei. Denn ohne modernen und umweltgerechten Pflanzenschutz, so die Vorstände der IGP, könne angesichts steigender Bevölkerungszahlen die globale Versorgung mit Lebensmitteln langfristig nicht gewährleistet werden. Bereits heute bestünde ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nach Angaben der FAO ein zusätzlicher Flächenbedarf an Ackerland von rd. 5,9 Mrd. Hektar. Auf Österreich umgelegt, bedeute dies bei einer gegenwärtigen Ackerfläche von 1,36 Mio. Hektar einen zusätzlichen (!) Bedarf von rd. 400.000 Hektar. Dies entspricht grob der Ackerfläche, die seit den 1950ger Jahren in Österreich durch Besiedelung und anderweitige Nutzung verloren gegangen ist. Stockmar und Schöpfer:

"Gerade als kleines Land braucht Österreich mehr denn je eine ebenso umweltgerechte, wie leistungsorientierte Landwirtschaft, die auch in Zukunft in der Lage ist, die heimische Bevölkerung mit ausreichend gesunden, kontrollierten und leistbaren Lebensmitteln aus der Region zu versorgen."

In diesem Zusammenhang warnten Stockmar und Schöpfer davor, Umwelt- und Industrieinteressen gegeneinander auszuspielen: "Der Umweltschutz hat bei uns - genauso, wie die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten - höchsten Stellenwert. Unsere Unternehmen investieren daher große Summen in die Entwicklung zielgerichteter und umweltschonender Pflanzenschutzmittel." Im Durchschnitt dauere die Entwicklung eines einzigen Präparates bis zu zehn Jahre und koste rund 200 Mio. Euro. Dies sei dauerhaft nur unter verlässlichen und stabilen Spielregeln in Österreich und Europa möglich. Stockmar und Schöpfer: "Wir leisten unseren Beitrag für Umwelt, Gesundheit und Ernährung. Es ist letztlich im Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich und Europa, dass wir unter Spielregeln arbeiten, auf die sich unsere Mitgliedsunternehmen verlassen können."

Über die IG Pflanzenschutz:

Die 16 Mitglieder der IG Pflanzenschutz sind die wichtigsten Produzenten und Händler von Pflanzenschutzmitteln in Österreich. Sie beschäftigen rd. 370 Mitarbeiter in Österreich. Den Vorsitz der Gruppe hat Dr. Christian Stockmar von Syngenta inne. Stellvertretend stehen ihm DI Martin Schöpfer von Bayer CropScience sowie KR Andreas Stöckl von Kwizda Agro zur Seite. Innerhalb der IG Pflanzenschutz befassen sich Experten mit unterschiedlichen Themenbereichen, so zum Beispiel im Fachausschuss für Ökologie und Technik (FÖT) oder im Ausschuss für Haus- und Gartenprodukte (H&G). Die heimische Pflanzenschutzmittelbranche erwirtschaftet pro Jahr rund 130 Millionen Euro an Umsatz. Auf europäischer Ebene (EU 27 und EFTA) stehen diesen 130 Millionen etwa 7,5 Milliarden Euro an Umsatz (2011) gegenüber. Das Weltmarktvolumen für Pflanzenschutzmittel beträgt rund 36 Milliarden Euro (2012). Die Pressearbeit der IG Pflanzenschutz hat mit 1. September 2013 die Firma Daniel Kapp | Strategic Consulting & Responsible Communication GmbH übernommen.

