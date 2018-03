Karas: Mitgliedstaaten sollen endlich Weg für EU-Bankenaufsicht freimachen

EU-Parlament arbeitet bereits an einheitlichem Abwicklungsmechanismus für marode Banken

Brüssel, 15. Oktober 2013 (ÖVP-PD) Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments fordert von den heute tagenden Finanzministern der EU-Mitgliedstaaten, endlich den Weg für die EU-Bankenaufsicht freizumachen. "Die Finanzminister dürfen strengere Regeln für den Finanzmarkt in Europa nicht ständig von Großbritannien blockieren lassen. Eine weitere Verzögerung der Bankenunion wäre unverantwortlich", so Karas heute Morgen in Brüssel. ****

Unterdessen gehen im Europäischen Parlament die Verhandlungen zur Einführung eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus für marode Banken weiter. Im zuständigen Wirtschafts- und Währungsausschuss des Parlaments wurden gestern die geplanten Änderungen am ursprünglichen Gesetzesentwurf der EU-Kommission vorgestellt: "Das Europäische Parlament ist bereits viel weiter als der Rat der Finanzminister. Damit beweist es, dass es seine Verpflichtungen ernst nimmt und die Bankenunion bis zu den Europawahlen im Mai 2014 abschließen will", betont Karas.

Die Bankenunion besteht aus vier Teilen: den bereits beschlossenen neuen Kapitalregeln für Banken, der Bankenaufsicht, dem Bankeninsolvenzrecht mit einem einheitlichen Abwicklungsmechanismus für marode Banken und den Regeln für die Einlagensicherung der Banken. Karas erinnert daran, dass viele der Finanzmarktregulierungen, die im Laufe der Krise beschlossen

wurden, vom Europäischen Parlament bereits vor Jahren gefordert wurden: "Viele Lehren aus der Krise hätten früher gezogen werden können, wenn die nationalen Finanzminister nicht auf der Bremse stehen würden", so der Parlamentsvizepräsident abschließend.

