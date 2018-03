TÜV TRUST IT GmbH gewinnt Innovationspreis des TeleTrusT - Bundesverband IT-Sicherheit e.V.

Köln (OTS) -

"AppChecker"-Service der TÜV TRUST IT GmbH ist innovativster Sicherheitsservice des Jahres 2013

Verleihung des "TeleTrusT Innovation Award 2013" anlässlich der Europäischen Sicherheitskonferenz ISSE am 23. Oktober in Brüssel

Der Sicherheitsservice "AppChecker" prüft und bewertet einzelne Apps auf Basis neutraler Prüfkriterien, die aus aktuellen Sicherheitsstandards und Best Practices der TÜV TRUST IT GmbH entwickelt wurden. Die zu untersuchenden Apps werden aus den entsprechenden öffentlichen App Stores im Auftrag von Unternehmenskunden ausgewählt und einer umfassenden Prüfung unterzogen. Mit den Ergebnissen sind Unternehmen in der Lage ihre mobile Infrastruktur vor schädlichen Apps zu schützen. In Verbindung mit dem jeweiligen Mobile Device Management des Unternehmens wird so eine effiziente Sicherung der mobilen Endgeräte bei gleichzeitiger Erhaltung größtmöglicher Funktionalität für die Nutzer ermöglicht. Der "AppChecker" basiert auf einem weltweit einzigartigen Workflow-Portal und wird bereits durch viele namhafte Unternehmen genutzt. "Nach den zahlreichen positiven Rückmeldungen unserer Kunden, freuen wir uns sehr, dass der AppChecker auch die Jury des TeleTrusT Innovation Awards überzeugen konnte", sagt Detlev Henze, Geschäftsführer der TÜV TRUST IT GmbH. "Wir sind sehr stolz, in einer Reihe mit den namhaften Preisträgern der vergangenen Jahre zu stehen und fühlen uns bestätigt, die Entwicklung von hochwertigen und innovativen Sicherheitsdienstleistungen für unsere Unternehmenskunden fortzuführen."

Über die TÜV TRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA

Die TÜV TRUST IT GmbH ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich als IT-TÜV tätig und gehört zur Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA. Von ihren Standorten Köln und Wien aus fungiert das Unternehmen als der neutrale, objektive und unabhängige Partner der Wirtschaft. Im Vordergrund stehen dabei die Identifizierung und Bewertung von IT-Risiken. Die Leistungen konzentrieren sich auf die Bereiche Management der Informationssicherheit, Mobile Security, Cloud Security, Sicherheit von Systemen, Applikationen und Rechenzentren, IT-Risikomanagement und IT-Compliance.

Weitere Informationen: www.it-tuv.com

Rückfragen & Kontakt:

TÜV TRUST IT GmbH

Unternehmensgruppe

TÜV AUSTRIA

Geschäftsführung: Detlev Henze

Waltherstraße 49-51, 51069 Köln

Tel. +221 (0)221 96 97 89 - 0

Fax +221 (0)221 96 97 89 - 12

www.it-tuv.com