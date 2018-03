Gesunder Start ins Studium an der FH Kärnten

Feldkirchen (OTS) - Orientierungslosigkeit im System Hochschule, Leistungsdruck, Prüfungs- und Zukunftsängste - das sind nur einige der Plagegeister, denen vor allem erstsemestrig Studierende Herr werden müssen. Die Fachhochschule Kärnten bietet in einem Pilotprojekt hier erste Ansätze zur Unterstützung an. Mit dem Start des Wintersemesters konnten Studierende das Programm erstmals in Anspruch nehmen.

Die Studienzeit wird vielfach als eine schöne, unbeschwerte Zeit im Leben gesehen. Die Situation stellt sich aber oft anders dar. "Wir wissen aus zahlreichen Untersuchungen, dass viele Studierende unter Konzentrationsproblemen, depressiven Verstimmungen, Schlafstörungen und anderen gesundheitlichen Problemen leiden," meint FH-Professorin Eva Mir, die sich schon lange mit Studierendengesundheit beschäftigt. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie an der Fachhochschule Kärnten im Frühjahr 2013 das Projekt "Gesunder Start ins Studium" initiiert. In einer Pilotphase wurden in Zusammenarbeit der Studiengänge Gesundheits- und Pflegemanagement sowie Ergotherapie gesundheitsförderliche Maßnahmen für Erstsemestrige entwickelt. Diese sollen die Studierenden bei der Orientierung im Studium unterstützen und sie auf die Herausforderungen des ersten Semesters vorbereiten.

Zum Start des Wintersemesters war es nun soweit und die Interventionen wurden erstmals umgesetzt. Der abwechslungsreiche Zugang beinhaltete Informationen rund um Studium und FH, ein Treffen mit Höhersemestrigen sowie mit Lehrenden, um den Hochschuldschungel und dessen Fallstricke besser kennenzulernen sowie einen Outdoor-Tag. "Die Outdoor-Pädagogik bietet einen guten Ansatz, um das Kennenlernen in der Studierendengruppe zu fördern und deren Kooperationsfähigkeit zu trainieren. Zudem handelt es sich um einen Ansatz der bewegungsorientierten Gesundheitsförderung, denn gerade im Bereich der körperlichen Aktivität weisen Studierende häufig Mankos auf," führt Projektmitarbeiterin Doris Gebhard aus.

"Mit diesem Projekt können wir die Gesundheit unserer Studierenden fördern und ihnen gleichzeitig aufzeigen, wie Gesundheitsförderung in der Praxis aussehen kann, denn immerhin ist dies ein bedeutsames Betätigungsfeld in ihrer zukünftigen Arbeit," weiß Angelika Mitterbacher, Studiengangsleiterin der Ergotherapie. Das Interventionspaket wurde in enger Zusammenarbeit mit Studierenden als ExpertInnen der eigenen Lebenswelt geschnürt.

Erste Evaluationsergebnisse zeichnen ein vielversprechendes Bild:

Alle teilnehmenden Studierenden würden das Projekt zukünftigen Erstsemestrigen weiterempfehlen und haben es als gelungene Unterstützung zu Semesterstart erlebt. Nun gilt es an einer nachhaltigen Verankerung von gesundheitsförderlichen Maßnahmen für Studierende zu arbeiten. Denn die Gesundheit ist wohl die bedeutendste Grundlage für die Studierfähigkeit.

