Bain & Company mit neuem Europachef / Paul Meehan neuer Managing Director für EMEA

München/Zürich (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Die weltweit tätige Managementberatung Bain & Company hat Paul Meehan zum Managing Director für die Regionen Europa, den Mittleren Osten und Afrika (EMEA) ernannt. Meehan ist seit 25 Jahren bei Bain. Der Experte für Unternehmenstransformation wird künftig von Amsterdam aus arbeiten.

In seiner neuen Position übernimmt Paul Meehan die Verantwortung für 21 Bain-Büros in EMEA. Gemeinsam mit den Partnern in der Region steht er für umsetzungsorientierte und nachhaltige Kundenergebnisse. Darüber hinaus bleibt Meehan in den Praxisgruppen Organisation, Results Delivery, Handel und Luftfahrt aktiv.

Die letzten fünf Jahre zeichnete Meehan als Managing Director für den asiatisch-pazifischen Raum verantwortlich. In dieser Zeit verdoppelte er dort das Umsatzwachstum von Bain und erweiterte die Präsenz des Unternehmens auf 14 Niederlassungen.

"Paul Meehan agiert auf eine pragmatische Art, die sowohl bei unseren Klienten als auch bei den Mitarbeitern gut ankommt", sagt Bob Bechek, weltweiter Managing Director bei Bain & Company. Deutschlandchef Rolf-Magnus Weddigen ergänzt: "Wir sind überzeugt, dass seine Führungserfahrung und sein Erfolg in Asien auch unseren Klienten in Deutschland und Europa zugutekommen werden."

Meehan ist seit 25 Jahren bei Bain. Er absolvierte ein wirtschaftswissenschaftliches Studium am Trinity College der University of Dublin, Irland. Seine Erkenntnisse über die Geschäftswelt in Asien sind vielfach publiziert und zitiert worden -unter anderem im "The Wall Street Journal", in der "Financial Times", in der "South China Morning Post" und in der "Harvard Business Review".

Bain erneut "Best Firm to Work For"

Bains Philosophie und Erfolge, die Paul Meehan maßgeblich mitgeprägt hat, spiegeln sich auch in der Auszeichnung als "Best Firm to Work For" des Magazins "Consulting" wider, die Bain in diesem Jahr bereits zum elften Mal in Folge erhält. Die Bewertung basiert auf der Befragung von rund 13.000 Beratern aus über 400 Firmen zu den Kategorien Unternehmenskultur, Work-Life-Balance, Vergütung, Kundenengagement, Karriereentwicklung und Führung. "Dieser elfte Sieg in Folge ist eine sehr schöne Bestätigung für unsere unverwechselbare und erfolgreiche Unternehmenskultur, die uns klar vom Wettbewerb abhebt", betont Weddigen. Im Ranking der besten Strategieberater ist Bain ebenfalls Spitzenreiter.

Rückfragen & Kontakt:

Leila Kunstmann-Seik, Bain & Company Germany, Inc.,

Karlsplatz 1, 80335 München

E-Mail: leila.kunstmann-seik @ bain.com,

Tel.: +49 (0)89 5123 1246, Mobil: +49 (0)151 5801 1246